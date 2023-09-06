تقصف الشعر من المشاكل التي يتعرض لها عدد كبير من الفتيات صاحبات

الشعر الدهني

أوالشعر الجاف، وتتسبب هذه المشكلة فى شعور المرأة بالإحراج والإنزعاج ووفقًا لما جاء في موقع

goodhekeeping

يستعرض" اليوم السابع "خلال السطور التالية أبرز الحيل التي تساعد في تقليل الهيشان ومحاربة تقصف الشعر

.

التقصف من المشكلات الأساسية التي تتسبب في تدمير الشعر بسبب ترك الأطراف لفترات طويلة بدون قص والذى يساعد على

زيادة نسبة التقصف، لذا القص بشكل صحيح يساعد في إطالة الشعر والحفاظ على قوته.





يفضل عدم تعرض الشعر للحرارة بشكل دائم، فالماء الساخن قد يكون مفيد للعضلات لكنه يتسبب في جفاف الشعر بطريقة تؤدي إلى تقصفه، لذا يفضل أن تكون الماء متوسطة درجة الحرارة .





تجنب

غسل الشعر بشكل متكرر لتقليل تعرضه للجفاف، مع مراعاة اختيار شامبو مناسب خالي من المواد الكيمائية، لذا

استخدمي الشامبو الذي يحتوي على مكونات مرطبة مثل الجليسرين، وهو مرطب رائع يساعد في ترطيب الشعر بدون تعرضه لأي مشكلات تتسبب في تكسيره أو تقصفه.





احرصي على استخدام مشط الشعر ذات أسنان مفرغة لكي لا يتسبب في تكسيره أو زيادة نسبة التقصف، ويساعد على فك التشابك والعقد بدون تقطيع الشعر.







يفضل أن تتركين شعرك يجف في الهواء بدلاً من تعرضه بشكل دائم لـ" استشوار"، فالحرارة من الأسباب القوية في تقصف الشعر بقوة .







يمكن أن تقومي بعمل حمام للشعر مكون من البلسم قبل غسله بالشامبو لحصوله على نسبة عالية من الترطيب لكي لا يجف بعد الشامبو.











