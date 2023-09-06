حيل ذكية لمنع تقصف الشعر والحفاظ عليه من التلف.. أبرزها الترطيب
التاريخ
9/6/2023 11:27:23 PM
(MENAFN- Youm7)
تقصف الشعر من المشاكل التي يتعرض لها عدد كبير من الفتيات صاحبات
الشعر الدهني
أوالشعر الجاف، وتتسبب هذه المشكلة فى شعور المرأة بالإحراج والإنزعاج ووفقًا لما جاء في موقع
goodhekeeping
يستعرض" اليوم السابع "خلال السطور التالية أبرز الحيل التي تساعد في تقليل الهيشان ومحاربة تقصف الشعر
.
العناية بالشعر المقصف التخلص من الأطراف المتقصفة:
التقصف من المشكلات الأساسية التي تتسبب في تدمير الشعر بسبب ترك الأطراف لفترات طويلة بدون قص والذى يساعد على
زيادة نسبة التقصف، لذا القص بشكل صحيح يساعد في إطالة الشعر والحفاظ على قوته.
البعد عن استخدام الماء الساخن:
يفضل عدم تعرض الشعر للحرارة بشكل دائم، فالماء الساخن قد يكون مفيد للعضلات لكنه يتسبب في جفاف الشعر بطريقة تؤدي إلى تقصفه، لذا يفضل أن تكون الماء متوسطة درجة الحرارة .
غسل الشعر بحكمة
تجنب
غسل الشعر بشكل متكرر لتقليل تعرضه للجفاف، مع مراعاة اختيار شامبو مناسب خالي من المواد الكيمائية، لذا
استخدمي الشامبو الذي يحتوي على مكونات مرطبة مثل الجليسرين، وهو مرطب رائع يساعد في ترطيب الشعر بدون تعرضه لأي مشكلات تتسبب في تكسيره أو تقصفه.
مشط ذات أسنان مفرغة :
احرصي على استخدام مشط الشعر ذات أسنان مفرغة لكي لا يتسبب في تكسيره أو زيادة نسبة التقصف، ويساعد على فك التشابك والعقد بدون تقطيع الشعر.
تجنب الحرارة:
يفضل أن تتركين شعرك يجف في الهواء بدلاً من تعرضه بشكل دائم لـ" استشوار"، فالحرارة من الأسباب القوية في تقصف الشعر بقوة .
الترطيب:
يمكن أن تقومي بعمل حمام للشعر مكون من البلسم قبل غسله بالشامبو لحصوله على نسبة عالية من الترطيب لكي لا يجف بعد الشامبو.
الشعر المقصف
العناية بالشعر
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