يزيل صابون الأطباق الزيوت الطبيعية الموجودة في الجلد، وغسل الجلود بصابون الصحون يتسبب فى تقشرها مع مرور الوقت.





من المفترض أن تكون الأرضيات الخشبية في منزلك متينة، لكن التنظيف بصابون الصحون وغيره من المنظفات غير مناسب وقد يؤدي إلى خدشها، ولتنظيفها بالطريقة الصحيحة، يجب البدء بالكنس أو التنظيف بالمكنسة الكهربائية لإزالة الرمل والحصى، ثم مسحها باستخدام منظف لطيف مصنوع خصيصا للأرضيات الخشبية.



فمن المهم بشكل خاص تجنب استخدام المنظفات القاسية أو القوية عند تنظيف الحرير، مثل صابون الصحون حيث يعتبر بالتأكيد منظفا قويا، والحرير يحتاج لمنظفات خفيفة للحفاظ عليه.

يعرف عشاق الحديد الزهر مدى أهمية الحفاظ على طبقة من الزيت على مقاليهم لمنع التصاق الطعام، عندما يتم تنظيف المقالي المصنوعة من الحديد الزهر بشكل صحيح، سيصبح التتبيل أفضل وأقوى بمرور الوقت، ويفضل تجنب غسله بصابون الأطباق للحفاظ على هذه الأوانى .

قد يكون طلاء السيارات قويا بما يكفي، ولكن غسله بصابون الأطباق، قد يؤدي

إلى إتلاف الطلاء نهائياً بشكل دائم، حيث يمكن لصابون الأطباق أن يزيل الطبقة الواقية فوق الطلاء بسهولة وتركه عرضة للتلاشي والأكسدة.

على الرغم من أنه قد يكون من المغري تنظيف ماكينة القهوة بصابون الأطباق المقاوم للدهون لإزالة بقايا الزيت التي تتركها القهوة، إلا أنه من الأفضل تجنب ذلك، فوضع الصابون فيه لن يؤدي إلا إلى خلق فوضى فقاقيع وقد يكون من المستحيل شطفه تماما.



