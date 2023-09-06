أغراض لا يجب تنظيفها بصابون الصحون للحفاظ عليها.. أبرزها الأوانى الزهر
التاريخ
9/6/2023 11:27:23 PM
(MENAFN- Youm7) صابون الأطباق هو واحد من أكثر المنظفات التي تستخدم بشكل شبه يومي، أثناء تنظيف وترتيب المنزل، سواء لتنظيف الأطباق، أو الأسطح، أو حتى السيراميك، وعلى الرغم من أنه له العديد من الاستخدمات المختلفة إلا أن هناك بعض الأشياء يجب تجنب استخدام هذا النوع من الصابون لتنظيفه، حيث إنه ممكن أن يؤثر عليه بالسلب، ويستعرض" اليوم السابع" أبرز الأشياء التي يجب ألا يستخدم صابون الأطباق معها، وذلك وفقاً لما نشره موقع "onegoodthingbyjillee".
تنظيف الجلود
يزيل صابون الأطباق الزيوت الطبيعية الموجودة في الجلد، وغسل الجلود بصابون الصحون يتسبب فى تقشرها مع مرور الوقت. الأرضيات الصلبة
من المفترض أن تكون الأرضيات الخشبية في منزلك متينة، لكن التنظيف بصابون الصحون وغيره من المنظفات غير مناسب وقد يؤدي إلى خدشها، ولتنظيفها بالطريقة الصحيحة، يجب البدء بالكنس أو التنظيف بالمكنسة الكهربائية لإزالة الرمل والحصى، ثم مسحها باستخدام منظف لطيف مصنوع خصيصا للأرضيات الخشبية.
صابون الاطباق الحرير
الحديد الزهر
فمن المهم بشكل خاص تجنب استخدام المنظفات القاسية أو القوية عند تنظيف الحرير، مثل صابون الصحون حيث يعتبر بالتأكيد منظفا قويا، والحرير يحتاج لمنظفات خفيفة للحفاظ عليه.
يعرف عشاق الحديد الزهر مدى أهمية الحفاظ على طبقة من الزيت على مقاليهم لمنع التصاق الطعام، عندما يتم تنظيف المقالي المصنوعة من الحديد الزهر بشكل صحيح، سيصبح التتبيل أفضل وأقوى بمرور الوقت، ويفضل تجنب غسله بصابون الأطباق للحفاظ على هذه الأوانى .
صابون مواعين السيارات
قد يكون طلاء السيارات قويا بما يكفي، ولكن غسله بصابون الأطباق، قد يؤدي ماكينات صنع القهوة
إلى إتلاف الطلاء نهائياً بشكل دائم، حيث يمكن لصابون الأطباق أن يزيل الطبقة الواقية فوق الطلاء بسهولة وتركه عرضة للتلاشي والأكسدة.
على الرغم من أنه قد يكون من المغري تنظيف ماكينة القهوة بصابون الأطباق المقاوم للدهون لإزالة بقايا الزيت التي تتركها القهوة، إلا أنه من الأفضل تجنب ذلك، فوضع الصابون فيه لن يؤدي إلا إلى خلق فوضى فقاقيع وقد يكون من المستحيل شطفه تماما.
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