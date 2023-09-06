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أغراض لا يجب تنظيفها بصابون الصحون للحفاظ عليها.. أبرزها الأوانى الزهر

9/6/2023 11:27:23 PM
(MENAFN- Youm7) صابون الأطباق هو واحد من أكثر المنظفات التي تستخدم بشكل شبه يومي، أثناء تنظيف وترتيب المنزل، سواء لتنظيف الأطباق، أو الأسطح، أو حتى السيراميك، وعلى الرغم من أنه له العديد من الاستخدمات المختلفة إلا أن هناك بعض الأشياء يجب تجنب استخدام هذا النوع من الصابون لتنظيفه، حيث إنه ممكن أن يؤثر عليه بالسلب، ويستعرض" اليوم السابع" أبرز الأشياء التي يجب ألا يستخدم صابون الأطباق معها، وذلك وفقاً لما نشره موقع "onegoodthingbyjillee".


تنظيف الجلود

يزيل صابون الأطباق الزيوت الطبيعية الموجودة في الجلد، وغسل الجلود بصابون الصحون يتسبب فى تقشرها مع مرور الوقت.

الأرضيات الصلبة

من المفترض أن تكون الأرضيات الخشبية في منزلك متينة، لكن التنظيف بصابون الصحون وغيره من المنظفات غير مناسب وقد يؤدي إلى خدشها، ولتنظيفها بالطريقة الصحيحة، يجب البدء بالكنس أو التنظيف بالمكنسة الكهربائية لإزالة الرمل والحصى، ثم مسحها باستخدام منظف لطيف مصنوع خصيصا للأرضيات الخشبية.


صابون الاطباق الحرير


فمن المهم بشكل خاص تجنب استخدام المنظفات القاسية أو القوية عند تنظيف الحرير، مثل صابون الصحون حيث يعتبر بالتأكيد منظفا قويا، والحرير يحتاج لمنظفات خفيفة للحفاظ عليه.

الحديد الزهر

يعرف عشاق الحديد الزهر مدى أهمية الحفاظ على طبقة من الزيت على مقاليهم لمنع التصاق الطعام، عندما يتم تنظيف المقالي المصنوعة من الحديد الزهر بشكل صحيح، سيصبح التتبيل أفضل وأقوى بمرور الوقت، ويفضل تجنب غسله بصابون الأطباق للحفاظ على هذه الأوانى .


صابون مواعين السيارات

قد يكون طلاء السيارات قويا بما يكفي، ولكن غسله بصابون الأطباق، قد يؤدي
إلى إتلاف الطلاء نهائياً بشكل دائم، حيث يمكن لصابون الأطباق أن يزيل الطبقة الواقية فوق الطلاء بسهولة وتركه عرضة للتلاشي والأكسدة.

ماكينات صنع القهوة

على الرغم من أنه قد يكون من المغري تنظيف ماكينة القهوة بصابون الأطباق المقاوم للدهون لإزالة بقايا الزيت التي تتركها القهوة، إلا أنه من الأفضل تجنب ذلك، فوضع الصابون فيه لن يؤدي إلا إلى خلق فوضى فقاقيع وقد يكون من المستحيل شطفه تماما.



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