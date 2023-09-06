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حماية المنافسة يصدر إرشادات لمواجهة مخالفات الزى المدرسى

9/6/2023 11:27:19 PM
(MENAFN- Youm7) في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمراقبة ودراسة قطاع التعليموالأسواق المرتبطة به؛ كالأدوات المدرسية والزي المدرسي، باعتباره ضمن أولويات عمل الجهاز لكونه يمس قطاع عريض من المواطنين؛ فقد تمكن الجهاز خالل هذا العام من إثبات عدة مخالفات في سوق الزي المدرسي، وذلك بعد ثبوت مخالفة أربع مؤسسات تعليمية في سوق الزي المدرسي؛ الأولى إحدى المدارس الدولية، والثانية إحدى المدارس الخاصة، والثالثة إحدى المدارس القومية، إذ أساءوا استخدام وضعهم المسيطر في السوق بالحد من عمليات تصنيع وتوزيع الزي المدرسي من خلال قصر بيع الزي المدرسي الخاص بهم.



وتوضح الارشادات أبرز الممارسات الضارة بالمنافسة التى يجب تجنبها في سوق الزي المدرسي

والأدوات المدرسية وهي:



1 - قيام المدرسة ببيع الزي المدرسي حصرا داخل المدرسة.



2 - قصر التعامل مع مورد بعينه دون التعامل مع موردين آخرين.



3 - عدم الإعلان عن مواصفات الزي المدرسي ألولياء األمور والموردين.



4 - ربط جميع قطع الزي المدرسي وعدم السماح ببيع كل قطعة على حدة.



5 - التعامل مع أكثر من مورد مع التمييز في شروط التعاقد من جانب المدرسة سواء في

الأسعار أو نسبة ربح المدرسة أو شروط التنفيذ والتوزيع.



6 - تحديد حد أدنى لسعر إعادة بيع الزى المدرسي.



ويترتب على هذه الممارسات تقييد المنافسة في هذا السوق الهام والحيوي مما يلحق الضرر

بالطلبة وأولياء الأمور من المغالاة في أسعار الزي المدرسي بالإضافة إلى حرمان منتجي وموردي وتجار الملابس من الحق في إنتاج الزي المدرسي والمنافسة في السوق، وهذه الممارسات لا يوجد لها مبرر ولا تعود بالفائدة أو بالنفع على المستهلك، بل تقوم بالاضرار بهاء ما كان ليتحملها في ظل وجود منافسة حرة قائمة على حرية الاختيار وفق أسعار

وتحميله أعباء وشروط أفضل من خلال إتاحة الزي المدرسي لدى أكثر من متجر ومصنع، وبالتالي حدوت تنافس فيما بينهم على جودة المنتج وسعره وهو األمر الذي يعود بالنفع على المستهلك في الحصول على أجود المنتجات بأفضل الأسعار.



أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مجموعة من الإرشادات انتهت إلى مجموعة من التوصيات التي يتعين اتباعها من قبل الأشخاص المعنيين في قطاع الزي المدرسي من المؤسسات التعليمية والمصنعين والموردين لتفادي التعرض للمساءلة القانونية وضمان وجود منافسة حرة تتمثل في:



- عدم تمييز الزي المدرسي من خالل اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه بطريقة ال تتيح توافره في أكثر من مصدر، والاكتفاء

بالالوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة لتثبيته على الزي المدرسي حالة اشتراطه من قبل المدرسة.



عدم إجبار أولياء الأمور على
شراء الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية من منفذ محدد أو منافذ تابعة لذات المنفذ )أطراف مرتبطة( وترك الحرية لهم بالشراء من المنفذ الذي يناسبهم من حيث الجودة والسعر.



- السماح لجميع العاملين في قطاع الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية بالتعامل ما لم يكن هناك ما يمنع ذلك مثل الجودة أو الخامات أو غيرها من الأسباب الموضوعية.



- عدم الأتفاق مع أي مورد على التعامل الحصري، إذا كان من شأن ذلك الضرر بالمنافسة، أو إقصاء المنافسين الآخرين.



- الإعلان عن مواصفات الزي المدرسي الخاص بها في حال قيامها لتغييره، على أن يكون الإعلان بشكل علني ومرئي لكل من أولياء األمور والعاملين بسوق الزي المدرسي.



- الإعلان عن مواصفات الزي المدرسي في حال تغييره قبل بداية العام الدراسي الجديد بمدة كافية لا تقل عن شهرين بما يسمح للعاملين بسوق الزي المدرسي بدخول السوق

والمنافسة فيه.



- الإعلان عن مواصفات الأدوات المدرسية بأكثر من طريقة محددة وواضحة.



- عدم ربط قطع الزى المدرسى والسماح لأولياء الأمور بشراء كل قطعة على حدة.



- عدم اتفاق المورد مع المدرسة على بيع المنتجات كحزمة وليس بمفردها.



- وضع شروط موحدة للموردين الذين يتم التعامل معهم.



- عدم تثبيت سعر إعادة بيع الزى المدرسى سواء داخل المدرسة أو خارجها.



- عدم وضع حد أدنى لسعر بيع الزى المدرسى سواء داخل المدرسة أو خارجها.











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