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كيف تتقدم بشكوى ضد شركة محمول؟

9/6/2023 11:27:19 PM
(MENAFN- Youm7) يعمل مركز الاتصال بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، كمستوى ثان لتلقى الشكاوى حيث يتلقى المركز شكاوى مستخدمى الاتصالات فى حالة استنفاذ المستخدمين لكل الوسائل للوصول إلى حل مرضى لشكاواهم مع المشغلين أو مقدمى الخدمة. ويعمل المركز على الوصول لحلول مرضية لشكاوى المستخدمين فى إطار الضوابط التي يحددها القانون رقم 10 لسنة 2003 والمعروف بقانون الاتصالات.



عند تلقى الشكاوى يتم التحقيق فيها اعتمادا على المعلومات المقدمة من الشاكى والرد الذى يقدمه المشغل أو مقدم الخدمة. وتشمل الشكاوى التى يقوم المركز بالتحقيق فيها:



1- شكاوي توصيل وتغطية شبكات الاتصالات



2- شكاوي تأخير إصلاح الأعطال



3- شكاوي توصيل خدمات الاتصالات



4- شكاوى خدمات الانترنت



5- شكاوى أجهزة التليفون المحمول



ويلتزم الجهاز بالتحقيق في شكاوى المستخدمين خلال مدة خمسة أيام عمل“بحد أقصى” وتكون نتائج التحقيق إما:



اعتذار رسمي من المشغل أو مقدم الخدمة.



تفسير مرضى لأسباب المشكلة وما تم إتخاذه لعلاج المشكلة.



تعويض مادي في الحالات التي تتطلب ذلك.



تعهد من المشغل أو مقدم الخدمة بعدم تكرار المشكلة مرة أخرى فى حالة المشاكل الناتجة عن سوء تصرف من المشغل أو مقدم الخدمة.



فى حالة تكرار الشكوى من خدمة معينة أو مشغل معين بما يجعلها شكوى عامة يتدخل الجهاز للفت نظر المشغل أو مقدم الخدمة للمشكلة وقد يوصى بتغيير بعض سياسات عمل المشغل بما يحل المشكلة.




وقد يتطلب الأمر فى بعض الأحيان تدخل تنظيمى على نطاق واسع لوضع ضوابط لتقديم خدمة معينة تكون مرضية لعامة المستخدمين.



لضمان بحث شكاوى المستخدمين بطريقة فعالة وسريعة يتوجب على المستخدم توفير معلومات مفصلة تشمل:



اسم الشاكى وعنوانه وأرقام التليفونات التى يمكن الوصول له عليها وكذلك البريد الإلكتروني إن وجد.



تفاصيل عن الشكوى تشمل إسم المشغل أو مقدم الخدمة وأرقام التليفونات التى يمكن الوصول له عن طريقها وتفاصيل عن الجهة التى تقدم فيها بشكوى لدى المشغل ورقم الشكوى الذي حصل عليه من المشغل.



كذلك أى إثباتات قد تكون ذات أهمية مثل العقد المبرم بين المستخدم والمشغل أو مقدم الخدمة الذي يتم بموجبه تقديم الخدمة أو أية فواتير تثبت قيام المستخدم بدفع ثمن الخدمة المقدمة خاصة في النزاعات التى تحتوي على أمور مالية.



ويتم التواصل مع جهاز تنظيم الاتصالات عبر الخط الساخن 155 أو الموقع الإلكتروني أو عن طريق الواتساب.







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