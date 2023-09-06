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تعرف على آخر موعد لتقديم أوراق تقنين الأوضاع لمالكى الأراضى بـ أكتوبر الجديدة

9/6/2023 11:27:19 PM
(MENAFN- Youm7) حدد جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة،
يوم الخميس الموافق 30-11-2023، آخر موعد لتقديم الأوراق لتقنين الأوضاع لمالكى الأراضى المتعاملين مع شركة الوادي الأخضر بالمدينة وذلك بناءً على قرار الوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسياسات التعامل مع الأراضى المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة والمشكلة بالقرار الوزارى رقم 367 لسنة 2023.


وقال المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه يتم تقديم كافة المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع – صورة – رفع مساحي من جهة معتمدة)، وطبقاً للشروط الواردة بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 173 بتاريخ 13/11/2022.




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