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أسعار الفراخ فى مصر تسجل استقرارا عند 56 جنيها تسليم المزرعة

9/6/2023 11:27:19 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت أسعار الفرا فى مصر استقرار عند 56 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة ويصل سعر الكيلو للمستهلك بـ 65 جنيها وسط استقرار ملحوظ فى الأسواق.

وبلغ سعر الكتكوت الأبيض 18 جنيها والكتكوت الساسو 14 جنيها والفراخ الساسو 93 جنيها والأمهات البيضاء بسعر 58 جنيها تسليم أرض المزرعة.

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض 120 جنيها والبيض البلدى 128 جنيها وسعر كرتونة البيض الأحمر 120 جنيها وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة، ويضاف 15 إلى 20 جنيها كسعر للمستهلك.



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