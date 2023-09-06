أسعار الفراخ فى مصر تسجل استقرارا عند 56 جنيها تسليم المزرعة
التاريخ
9/6/2023 11:27:19 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت أسعار الفرا فى مصر استقرار عند 56 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة ويصل سعر الكيلو للمستهلك بـ 65 جنيها وسط استقرار ملحوظ فى الأسواق.
وبلغ سعر الكتكوت الأبيض 18 جنيها والكتكوت الساسو 14 جنيها والفراخ الساسو 93 جنيها والأمهات البيضاء بسعر 58 جنيها تسليم أرض المزرعة.
وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض 120 جنيها والبيض البلدى 128 جنيها وسعر كرتونة البيض الأحمر 120 جنيها وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة، ويضاف 15 إلى 20 جنيها كسعر للمستهلك.
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