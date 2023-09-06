



حدث في مثل هذا اليوم

1191 - وقوع معركة أرسوف، ضمن الحملة الصليبية الثالثة، وانتصار ريتشارد الأول ملك إنجلترا على صلاح الدين الأيوبى فى أرسوف.

1228 - نزول إمبراطور الرومانية المقدسة فريدريك الثانى فى عكا بفلسطين، وبدء الحملة الصليبية السادسة، مما أدى إلى استعادة مملكة القدس.

1652 - ثورة حوالى 15,000 مزارع من الهان ضد الحكم الهولندى فى تايوان.

1695 - هنرى إفرى يتمكن من تحقيق واحدة من أكثر غارات القراصنة ربحية فى التاريخ بالاستيلاء على سفينة مغول الهند الكبرى كانج آى ساواى. ورداً على ذلك هدد السلطان أورنكزيب بإنهاء جميع عمليات التجارة مع الإنجليز فى الهند.

1706 - انتهاء حصار تورينو، ضمن حرب الخلافة الإسبانية، بخروج القوات الفرنسية من شمال إيطاليا.

1923 - تأسيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

1952 - وزارة على ماهر باشا فى مصر تقدم استقالتها بعد 44 يومًا من تشكيلها بعد ثورة 23 يوليو، واللواء محمد نجيب يشكل الوزارة الجديدة ويحتفظ لنفسه بوزارة الحربية والبحرية.

1978 - عقد أول اجتماعات كامب ديفيد بين رئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن والرئيس المصرى محمد أنور السادات.

مواليد

1860 - جدة موسى، رسامة أمريكية.

1948 - خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الثانى.





راحلون





1566 - سليمان القانونى، خليفة عثماني





2020 - عايدة كامل، ممثلة مصرية.