ذاكرة اليوم.. تأسيس الإنتربول ووزارة على ماهر باشا تقدم استقالتها
التاريخ
9/6/2023 11:27:15 PM
(MENAFN- Youm7) وقعت فى يوم 7 سبتمبر العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضا عنا شخصيات أدبية وسياسة وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.
حدث في مثل هذا اليوم
1191 - وقوع معركة أرسوف، ضمن الحملة الصليبية الثالثة، وانتصار ريتشارد الأول ملك إنجلترا على صلاح الدين الأيوبى فى أرسوف.
1228 - نزول إمبراطور الرومانية المقدسة فريدريك الثانى فى عكا بفلسطين، وبدء الحملة الصليبية السادسة، مما أدى إلى استعادة مملكة القدس.
1652 - ثورة حوالى 15,000 مزارع من الهان ضد الحكم الهولندى فى تايوان.
1695 - هنرى إفرى يتمكن من تحقيق واحدة من أكثر غارات القراصنة ربحية فى التاريخ بالاستيلاء على سفينة مغول الهند الكبرى كانج آى ساواى. ورداً على ذلك هدد السلطان أورنكزيب بإنهاء جميع عمليات التجارة مع الإنجليز فى الهند.
1706 - انتهاء حصار تورينو، ضمن حرب الخلافة الإسبانية، بخروج القوات الفرنسية من شمال إيطاليا.
1923 - تأسيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
1952 - وزارة على ماهر باشا فى مصر تقدم استقالتها بعد 44 يومًا من تشكيلها بعد ثورة 23 يوليو، واللواء محمد نجيب يشكل الوزارة الجديدة ويحتفظ لنفسه بوزارة الحربية والبحرية.
1978 - عقد أول اجتماعات كامب ديفيد بين رئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن والرئيس المصرى محمد أنور السادات.
مواليد
1860 - جدة موسى، رسامة أمريكية.
1948 - خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الثانى.
راحلون
1566 - سليمان القانونى، خليفة عثماني
2020 - عايدة كامل، ممثلة مصرية.
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