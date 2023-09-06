سينما الهناجر بالأوبرا تنظم احتفالية فى حب محمد حجى

يعقب عرض الأفلام ندوة يحضرها عن عائله الفنان حجي ؛ ابنه المهندس أسامه حجي

الذي يشارك بالحديث عن والده، الدعوة عامة للجمهور والفنانين.



ويشار إلى أن الفنان محمد حجى، عمل لسنوات مديراً للشؤون الفنية في جامعة الدول العربية، مما أتاح له فرصة التنقل بين أكثر من بلد عربي.



خلال انتقاله بين المدن العربية كان مهتماً إلى حد كبير بتسجيل انطباعاته ورؤيته الشخصية حول كل بلد وعاصمة زارهما أو أقام فيهما. بين الكتب التي أنجزها على سبيل المثال كتاب مخصص لرسومه التي وضعها خلال فترة إقامته في تونس لـ10 سنوات كاملة، وكتاب آخر مشابه عن فترة إقامته في ليبيا.

من بين المعارض الدولية التي شارك بها الفنان الراحل، المعارض الجماعية الدولية/المعارض الخارجية، معرض فى أشبيليه ـ أسبانيا 1992 ، معرض فى لشبونة ـ البرتغال 1998 ، ملتقى الأقصر الدولى الرابع للتصوير بالأقصر ديسمبر 2011 ( المكرمون )، والمؤثرات التى انعكست على الفنان فكرياً و فنياً، الحياة فى الريف المصرى ، الدراسة فى كلية الفنون الجميلة ، مشاهدة رسوم ( التاسيلى ) رسوم صخرية التى تعتبر أهم رسوم صخرية فى العالم ، البلدان التي سافر إليها.