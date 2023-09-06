سينما الهناجر بالأوبرا تنظم احتفالية فى حب محمد حجى

سينما الهناجر بالأوبرا تنظم احتفالية فى حب محمد حجى
التاريخ
9/6/2023 11:27:15 PM
(MENAFN- Youm7) تستضيف قاعة سينما الهناج - بساحة دار الأوبرا المصرية - التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية
في الخامسة مساء الخميس 7 سبتمبر 2023 صالون السينما الوثائقية للمخرج احمد فؤاد درويش ، ويقيم هذا الشهر احتفاليه
فى حب الفنان الراحل محمد حجي،
حيث يعرض الفيلم ين الوثائقيين " الجمالي" ، و"رسام العرب" .
يعقب عرض الأفلام ندوة يحضرها عن عائله الفنان حجي ؛ ابنه المهندس أسامه حجي
الذي يشارك بالحديث عن والده، الدعوة عامة للجمهور والفنانين.
ويشار إلى أن الفنان محمد حجى، عمل لسنوات مديراً للشؤون الفنية في جامعة الدول العربية، مما أتاح له فرصة التنقل بين أكثر من بلد عربي.
خلال انتقاله بين المدن العربية كان مهتماً إلى حد كبير بتسجيل انطباعاته ورؤيته الشخصية حول كل بلد وعاصمة زارهما أو أقام فيهما. بين الكتب التي أنجزها على سبيل المثال كتاب مخصص لرسومه التي وضعها خلال فترة إقامته في تونس لـ10 سنوات كاملة، وكتاب آخر مشابه عن فترة إقامته في ليبيا.
لوحة من لوحات محمد حجى
من بين المعارض الدولية التي شارك بها الفنان الراحل، المعارض الجماعية الدولية/المعارض الخارجية، معرض فى أشبيليه ـ أسبانيا 1992 ، معرض فى لشبونة ـ البرتغال 1998 ، ملتقى الأقصر الدولى الرابع للتصوير بالأقصر ديسمبر 2011 ( المكرمون )، والمؤثرات التى انعكست على الفنان فكرياً و فنياً، الحياة فى الريف المصرى ، الدراسة فى كلية الفنون الجميلة ، مشاهدة رسوم ( التاسيلى ) رسوم صخرية التى تعتبر أهم رسوم صخرية فى العالم ، البلدان التي سافر إليها.
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