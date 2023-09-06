القومي لثقافة الطفل يقيم صالون المستقبل بالحديقة الثقافية .. الجمعة
التاريخ
9/6/2023 11:27:15 PM
(MENAFN- Youm7) يقدم المركز القومي لثقاف الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، بالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة صالون المستقبل وذلك يوم الجمعة القادم 8 سبتمبر 2023 بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد في الساعة السابعة مساء تحت عنوان "خطورة الذكاء الاصطناعي وتحديات الأمان في التسوق الإلكتروني".
ويأتي الصالون مع المخترع محمد طارق محمد العوضي 16 سنة،
أحد العشرة المصعدين للمرحلة النهائية لجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2021 فى مجال الابتكارات عن اختراع ( الواقي الشخصي لفيروس كورونا ) والمخترع محمد سامح محمد الطويل 17 سنة محافظة المنوفية واختراع: ( قارئ العين أو Eye Reader
وهو مشروع يساعد مرضي الشلل الرباعي والنصفى فى التواصل عن طريق الغمزات.
يدير الصالون الدكتور زياد عبد التواب "مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية ويشارك في الندوة المهندس وليد حجاج خبير أمن معلومات وعضو لجنة الثقافية الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الكاتب محمد ناصف "رئيس المركز القومي لثقافة الطفل".
ويأتي مقررا الصالون:
أنجى مدثر، ومحمد عادل، وعلى هامش الصالون يقدم فنانو الحديقة ضمن برنامج "أحلى إجازة" ورش وفقرات فنية متنوعة.
جدير بالذكر أن" صالون المستقبل " ينظمه المركز القومي لثقافة الطفل شهرياً بالتعاون مع أمانة جائزة الدولة للمبدع الصغير ، ولجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة.
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