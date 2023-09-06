

ويأتي الصالون مع المخترع محمد طارق محمد العوضي 16 سنة،

أحد العشرة المصعدين للمرحلة النهائية لجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2021 فى مجال الابتكارات عن اختراع ( الواقي الشخصي لفيروس كورونا ) والمخترع محمد سامح محمد الطويل 17 سنة محافظة المنوفية واختراع: ( قارئ العين أو Eye Reader

وهو مشروع يساعد مرضي الشلل الرباعي والنصفى فى التواصل عن طريق الغمزات.

يدير الصالون الدكتور زياد عبد التواب "مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية ويشارك في الندوة المهندس وليد حجاج خبير أمن معلومات وعضو لجنة الثقافية الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الكاتب محمد ناصف "رئيس المركز القومي لثقافة الطفل".



ويأتي مقررا الصالون:

أنجى مدثر، ومحمد عادل، وعلى هامش الصالون يقدم فنانو الحديقة ضمن برنامج "أحلى إجازة" ورش وفقرات فنية متنوعة.

جدير بالذكر أن" صالون المستقبل " ينظمه المركز القومي لثقافة الطفل شهرياً بالتعاون مع أمانة جائزة الدولة للمبدع الصغير ، ولجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة.



