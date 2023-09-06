الأعلى للثقافة يحتفى بـ مئوية رحيل فنان الشعب سيد درويش.. 14 سبتمبر
التاريخ
9/6/2023 11:27:15 PM
(MENAFN- Youm7) يقدم المجلس الأعلى للثقافة، أمسية ثقافية بمناسبة المئوية الأولى لرحيل فنان الشعب سيد درويش ، وذلك في تمام الخامسة مساء
الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وتقام الأمسية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني - وزيرة الثقافة والدكتور
هشام عزمي
الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
يدير الأمسية
لفنان الكبير
الدكتور راجح داوود،
المؤلف الموسيقي الكبير والأستاذ بالمعهد العالى للموسيقى، وتبدأ الأمسية بعرض فيلم تسجيل قصير عن رحلة الفنان الكبير الراحل ويشارك بها عدد كبير من المتخصصين من بينهم
الدكتورة رشا طموم
الأستاذة بقسم النظريات والتأليف كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، وجمال عبد الناصر
الكاتب الصحفي والإعلامي، والدكتور محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بأكاديمية الفنون ، والشاعر ميسرة صلاح الدين
الكاتب المسرحي والمترجم، والدكتورة
نانسي إبراهيم الناقدة مدرس الأدب والنقد الحديث بكلية الآداب، جامعة قناة السويس
كما تقيم دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، معرضا ببهو المجلس الأعلى للثقافة يتضمن أهم ما كتب عن الفنان سيد درويش في الصحف والمجلات والدوريات أبان حياته وبعد وفاته، وتأتي الأمسية ضمن عدد كبير من الفعاليات التي تنظمها قطاعات وزارة الثقافة احتفاء بمئوية رحيل الفنان الكبير خالد الذكر سيد درويش.
جدير بالذكر، بدأ موسم عرض جديد لمسرحية "سيد درويش
أمس بالمركز الأكاديمي للثقافة والفنون "سيد درويش"، ويستمر عرض المسرحية حتي يوم 10 سبتمبر يوميًا في الساعة الثامنة.
مسرحية "سيد درويش" إخراج أشرف عزب وبطولة، لقاء سويدان، ميدو عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى.
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