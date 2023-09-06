

يدير الأمسية

لفنان الكبير

الدكتور راجح داوود،

المؤلف الموسيقي الكبير والأستاذ بالمعهد العالى للموسيقى، وتبدأ الأمسية بعرض فيلم تسجيل قصير عن رحلة الفنان الكبير الراحل ويشارك بها عدد كبير من المتخصصين من بينهم

الدكتورة رشا طموم

الأستاذة بقسم النظريات والتأليف كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، وجمال عبد الناصر

الكاتب الصحفي والإعلامي، والدكتور محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بأكاديمية الفنون ، والشاعر ميسرة صلاح الدين

الكاتب المسرحي والمترجم، والدكتورة

نانسي إبراهيم الناقدة مدرس الأدب والنقد الحديث بكلية الآداب، جامعة قناة السويس

كما تقيم دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، معرضا ببهو المجلس الأعلى للثقافة يتضمن أهم ما كتب عن الفنان سيد درويش في الصحف والمجلات والدوريات أبان حياته وبعد وفاته، وتأتي الأمسية ضمن عدد كبير من الفعاليات التي تنظمها قطاعات وزارة الثقافة احتفاء بمئوية رحيل الفنان الكبير خالد الذكر سيد درويش.

جدير بالذكر، بدأ موسم عرض جديد لمسرحية "سيد درويش

أمس بالمركز الأكاديمي للثقافة والفنون "سيد درويش"، ويستمر عرض المسرحية حتي يوم 10 سبتمبر يوميًا في الساعة الثامنة.

مسرحية "سيد درويش" إخراج أشرف عزب وبطولة، لقاء سويدان، ميدو عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى.