موز ريدة.. قصص جديدة لـ محمد علوان رائد القصة السعودية بعد وفاته بـ7 أيام
التاريخ
9/6/2023 11:27:15 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثا عن دار أدب للنشر، في الرياض، مجموعة قصصية بعنوان "موز ريدة"، وهي آخر أعمال رائد القصة السعودية الكاتب محمد على علوان، والذي رحل عن عالمنا فى 31 أغسطس 2023.
ومن أجواء المجموعة القصصية "موز ريدة" نقرأ معا قصة بعنوان طباشير:
كان لونها الأبيض الناصع لا يميزها عن الآخريات فى تلك العلبة، والتى تنتهى صلاحيتها خلال أسبوعين بالكثير أو لنقل عمرها، كانت تناضل بشراسة متناهية بتزحزحها إلى الأسفل وخصوصا عند شعورها بأصابع المدرس تجوس بحثا عن واحدة جديدة هدفها الوحيد السواد الطاغى "السبورة" رمز نهايتها المؤكدة.
موز ريدة مجموعة قصصية لرائد القصة السعودية محمد علوان
بدأت تفقد أعصابها يوما بعد يوم بعد فقدان رفيقة لها داخل الكرتون الذى لم يتبق فيه سواها، اليوم التالى وجدت علبة جديدة فوق مكتبه وشعرت بمن ينقلها وحيدة داخل الكرتون ويقذف بها في حاوية صغيرة، عندها تنفست الصعداء.
نجت!
ولد محمد علوان في أبها 1950، وهو كاتب وقاص حاصل على درجة البكالوريوس في الأدب العربي من كلية الآداب في جامعة الملك سعود 1974. وعمل في وزارة الإعلام منذ تخرجه، ومع عمله كان مشرفاً ثقافياً في عدد من الصحف والمجلات، وعمل في وزارة الإعلام وشغل منصب وكيل الوزارة لشؤون الإعلام الداخلي.
محمد علوان رائد القصة القصيرة السعودية
نشر محمد علوان 6 مجموعات قصصية، وهم: "الخبز والصمت" 1977م، "الحكاية تبدأ هكذا" عام 1983م، "دامسة"
1998م، "هاتف" عام 2014م، "إحداهن" 2019م، "طائر العِشا" 2020م.
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