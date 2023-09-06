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موز ريدة.. قصص جديدة لـ محمد علوان رائد القصة السعودية بعد وفاته بـ7 أيام

9/6/2023 11:27:15 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثا عن دار أدب للنشر، في الرياض، مجموعة قصصية بعنوان "موز ريدة"، وهي آخر أعمال رائد القصة السعودية الكاتب محمد على علوان، والذي رحل عن عالمنا فى 31 أغسطس 2023.

ومن أجواء المجموعة القصصية "موز ريدة" نقرأ معا قصة بعنوان طباشير:

كان لونها الأبيض الناصع لا يميزها عن الآخريات فى تلك العلبة، والتى تنتهى صلاحيتها خلال أسبوعين بالكثير أو لنقل عمرها، كانت تناضل بشراسة متناهية بتزحزحها إلى الأسفل وخصوصا عند شعورها بأصابع المدرس تجوس بحثا عن واحدة جديدة هدفها الوحيد السواد الطاغى "السبورة" رمز نهايتها المؤكدة.


موز ريدة مجموعة قصصية لرائد القصة السعودية محمد علوان


بدأت تفقد أعصابها يوما بعد يوم بعد فقدان رفيقة لها داخل الكرتون الذى لم يتبق فيه سواها، اليوم التالى وجدت علبة جديدة فوق مكتبه وشعرت بمن ينقلها وحيدة داخل الكرتون ويقذف بها في حاوية صغيرة، عندها تنفست الصعداء.

نجت!

ولد محمد علوان في أبها 1950، وهو كاتب وقاص حاصل على درجة البكالوريوس في الأدب العربي من كلية الآداب في جامعة الملك سعود 1974. وعمل في وزارة الإعلام منذ تخرجه، ومع عمله كان مشرفاً ثقافياً في عدد من الصحف والمجلات، وعمل في وزارة الإعلام وشغل منصب وكيل الوزارة لشؤون الإعلام الداخلي.


محمد علوان رائد القصة القصيرة السعودية


نشر محمد علوان 6 مجموعات قصصية، وهم: "الخبز والصمت" 1977م، "الحكاية تبدأ هكذا" عام 1983م، "دامسة"
1998م، "هاتف" عام 2014م، "إحداهن" 2019م، "طائر العِشا" 2020م.


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