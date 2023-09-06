ما لا يمكن توقعه فى حدث Apple Wonderlust فى 12 سبتمبر

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قائمة بالمنتجات التي من غير المرجح أن تعلن عنها شركة أبل في سبتمبر، بل في وقت لاحق من العام أو في عام 2024 وما بعده.

تعمل شركة أبل على تطوير أجهزة Mac جديدة مدعومة بشريحة M3 من الجيل التالي للشركة، والمبنية على 3 نانومتر الخاصة بشركة TSMC، مما يؤدي إلى تحسينات كبيرة في الأداء وكفاءة الطاقة مقارنة بشريحة M2 المستندة إلى 5 نانومتر والتي تعتمد عليها أحدث موديلات Mac من أبل.

من المتوقع أن تصل أول أجهزة Mac الجديدة التي تعمل بنظام M3 من Apple فى وقت لاحق من هذا العام، وفقًا لمصادر مراسل بلومبرج، مارك جورمان، فإن حدث أكتوبر سيتبع إعلان سلسلة iPhone 15 من Apple في سبتمبر، وتشير حالة تشكيلة منتجات Apple الحالية إلى أنها ستركز على أجهزة Mac الجديدة المزودة بشرائح M3.

نظرًا لأن شركة Apple أطلقت طرازات MacBook Pro جديدة مقاس 14 بوصة و16 بوصة في يناير، ومؤخرًا طرازات MacBook Air وMac Studio وMac Pro الجديدة مقاس 15 بوصة في يونيو، يعتقد جورمان أن أول المستفيدين من شريحة M3 الجديدة سيكونون أجهزة iMac مقاس 24 بوصة التالية، وMacBook Air مقاس 13 بوصة، وMacBook Pro مقاس 13 بوصة.

وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تصل طرازات MacBook Pro الجديدة مقاس 14 بوصة و16 بوصة المزودة بشرائح M3 في أوائل عام 2024، والتي تتميز بشرائح M3 Pro وM3 Max، وفقًا لجورمان.

ويُعتقد أيضًا أن شركة Apple تختبر بشكل نشط إصدار M3 من جهاز Mac mini، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن يصل حتى وقت ما من العام المقبل.

من المتوقع أن تطلق شركة Apple طرازات iPad Pro جديدة تعمل بنظام M3 مع شاشات OLED وملحق Magic Keyboard المعاد تصميمه، ولكن من غير المتوقع أن تظهر هذه الأجهزة لأول مرة حتى ربيع أو أوائل صيف عام 2024.

أما بالنسبة لجهاز iPad mini، الذي تم تحديثه آخر مرة في عام في سبتمبر 2021، قال محلل شركة Apple Ming-Chi Kuo في يناير، إن النموذج التالي من المرجح أن يدخل الإنتاج الضخم في الربع الأول من عام 2024، وفي ذلك الوقت، قال أيضًا إنه قد لا تكون هناك إصدارات جديدة من iPad في الأشهر التسعة إلى الـ 12 التالية.

وفقًا لجورمان، تعمل شركة Apple على تطوير جهاز iPad Air جديد بمواصفات محسنة، لكنه لم يقدم جدولًا زمنيًا يشير إلى موعد إصداره، وقامت Apple بتحديث iPad Air آخر مرة في مارس 2022.





كانت الشائعات المتعلقة بخطط Apple للجيل التالي من iPhone SE مختلطة ، مع الكثير من الجدل حول متى سنرى الجيل الرابع من iPhone SE وما إذا كنا سنرى بالفعل.

تشير أحدث الشائعات إلى أن iPhone SE سيكون مشابهًا لجهاز iPhone 14، حيث يتميز بتصميم كامل الشاشة مع Face ID بدلاً من Touch ID، ومنفذ USB-C، وكاميرا خلفية واحدة، وزر "Action" ليحل محل كتم الصوت.

لا نتوقع ظهور هاتف iPhone SE جديد لأول مرة هذا العام أو حتى العام المقبل، ويبدو أنه سيتم إطلاقه في عام 2025 على أقرب تقدير، ربما يكون أحد الأجهزة الأولى التي تحتوي على شريحة مودم من تصميم Apple.





يمثل Vision Pro أول دخول للشركة في فئة منتجات جديدة منذ Apple Watch 2015، مع ما يسمى بجهاز "الحوسبة المكانية" الذي تم الإعلان عنه في WWDC 2023 في يونيو، وفقًا لشركة أبل، سيتم طرح Vision Pro للبيع في أوائل عام 2024، وهو ما يعني على الأرجح من يناير إلى أواخر أبريل، مع وجود فرصة خارجية لوصوله في مايو.