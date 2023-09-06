في الصورة التي تم نشرها على موقع subreddit ، تظهر سيارة Model Y مع ملصق على ممتص الصدمات "الاكصدام" يقول: "لقد اشتريت هذا قبل أن نعرف أن إيلون مجنون"، وحصد المنشور تفاعلا كبيرا.

من غير الواضح من أين نشأ الملصق، أو ما إذا كان هناك أكثر من ملصق واحد، هناك احتمال أن تكون الصورة قد تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر أو التلاعب بها بطريقة أخرى.

وسخر العديد من مستخدمي Redditors من فكرة تجنب تسلا بسبب سمعة ماسك المثيرة للجدل، والتي اتخذت منعطفًا سلبيًا بالنسبة للبعض منذ أن اشترى تويتر.

على مدار العامين الماضيين، خاض ماسك سلسلة من الخطابات السياسية الصاخبة، حيث تشاجر مع الرئيس جو بايدن على تويتر، وعبر عن مشاعر مناهضة للمتحولين جنسيًا، ووصف الديمقراطيين بحزب "الانقسام والكراهية"، على سبيل المثال لا الحصر، وفي الآونة الأخيرة، هدد الملياردير بمقاضاة رابطة مكافحة التشهير يوم الاثنين، مدعيًا أن المجموعة "تحاول قتل" موقع التواصل الاجتماعي الخاص به بعد أن وثقت ADL ارتفاعًا في خطاب الكراهية على X بعد استحواذ ماسك على الشركة في أكتوبر.

يبدو أن الملصق هو واحد من العديد من الملصقات المناهضة لـ ماسك المتوفرة على Etsy وAmazon، بما في ذلك نسخة واحدة من الملصق الذي تقول أمازون إنه تم شراؤه أكثر من 100 مرة في الشهر الماضي.

في وقت سابق من هذا العام، وجد استطلاع أجرته بلومبرج لأكثر من 5000 من مالكي Tesla Model 3 أن العديد من مالكي تسلا لديهم مخاوف بشأن تواجد ماسك على الإنترنت وبعض آرائه المثيرة للجدل، ومع ذلك، فإن العديد من المالكين كانوا إيجابيين للغاية بشأن السيارة نفسها، حسبما ذكرت بلومبرج.

وفي الوقت نفسه، في العام الماضي، ذكرت شبكة CNN أن بعض السائقين تراجعوا عن شراء سيارة تسلا بسبب آراء ماسك السياسية.

لكن المبيعات تتحدث أيضًا عن نفسها: تواصل شركة تسلا السيطرة على سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وتستمر مبيعات السيارات الكهربائية في الارتفاع وسط سلسلة من تخفيضات الأسعار، حيث قامت شركة صناعة السيارات بتسليم عدد قياسي من المركبات في الربع الأخير.