طريقة تحميل Reels إنستجرام بدون استخدام تطبيقات خارجية.. خطوات
التاريخ
9/6/2023 11:27:10 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت ميتا تطبيق Reels على انستجرام فى عام 2020 كرد على تطبيق الفيديو القصير الشهير TikTok، وتتيح Reels للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 60 ثانية ويتم عرضها على صفحة استكشاف انستجرام.
أصبحت مقاطع الفيديو القصيرة المستوحاة من TikTok هي تنسيق المحتوى الأسرع نموًا في ميتا على الإطلاق وتتيح لمنشئي المحتوى كسب إيرادات الإعلانات، الآن تسمح منصة مشاركة الصور والفيديو للمستخدمين بتنزيل Reels التي نشرها الآخرون عبر القصص حتى يتمكنوا من مشاهدتها لاحقًا أو مشاركتها مع الأصدقاء خارج التطبيق.
كيفية تنزيل Reels انستجرام على Android أو iPhone:
1- افتح تطبيق انستجرام على هاتفك الذي يعمل بنظام Android أو iOS.
2- افتح الـ Reel التي تريد تحميلة واضغط
على أيقونة "السهم" المشاركة.
3- اضغط
لإضافة الـ Reel إلى "الاستوري" قصتك.
4- اضغط على قائمة النقاط الثلاث في الأعلى واضغط على حفظ.
5- ثم أضغط على
Discardوتجاهل القصة.
يمكن للمستخدمين الوصول إلى Reel الذي تم تنزيله من ألبوم الكاميرا الخاص بهم، ولا يحتوي الفيديو الذي تم تنزيله على علامة مائية على انستجرام ويظهر اسم مستخدم الحساب.
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