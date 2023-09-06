أصبحت مقاطع الفيديو القصيرة المستوحاة من TikTok هي تنسيق المحتوى الأسرع نموًا في ميتا على الإطلاق وتتيح لمنشئي المحتوى كسب إيرادات الإعلانات، الآن تسمح منصة مشاركة الصور والفيديو للمستخدمين بتنزيل Reels التي نشرها الآخرون عبر القصص حتى يتمكنوا من مشاهدتها لاحقًا أو مشاركتها مع الأصدقاء خارج التطبيق.

كيفية تنزيل Reels انستجرام على Android أو iPhone:

1- افتح تطبيق انستجرام على هاتفك الذي يعمل بنظام Android أو iOS.

2- افتح الـ Reel التي تريد تحميلة واضغط

على أيقونة "السهم" المشاركة.

3- اضغط

لإضافة الـ Reel إلى "الاستوري" قصتك.

4- اضغط على قائمة النقاط الثلاث في الأعلى واضغط على حفظ.

5- ثم أضغط على

Discardوتجاهل القصة.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى Reel الذي تم تنزيله من ألبوم الكاميرا الخاص بهم، ولا يحتوي الفيديو الذي تم تنزيله على علامة مائية على انستجرام ويظهر اسم مستخدم الحساب.