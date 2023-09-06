كان القرض مدعومًا ببعض أسهم ماسك في شركة SpaceX، وقام بسداده مع الفوائد بعد ذلك بوقت قصير، في نوفمبر، ولكن الصفقة لا تزال تعتمد على قدر كبير من الموارد المالية للشركة، حيث كان لدى سبيس إكس 4.7 مليار دولار نقدًا وأوراق مالية في نهاية العام الماضي، حسبما ذكرت وول ستريت جورنال.

كما باع أغنى شخص في العالم ما يقرب من 4 مليارات دولار من أسهم شركة تسلا في نوفمبر، في المجمل، باع ماسك حوالي 23 مليار دولار من أسهمه في شركة السيارات الكهربائية العام الماضي للمساعدة في تمويل استحواذه على تويتر، وفقاً لموقع businessinsider.

تم تمويل حوالي 13 مليار دولار من صفقة ماسك للاستحواذ على تويتر البالغة 44 مليار دولار من قبل بنوك وول ستريت مثل مورجان ستانلي وبنك أوف أمريكا، وكانت هذه القروض مدعومة ببعض أسهم Tesla التابعة لشركة ماسك.

ويتم سداد هذا الدين عن طريق تويتر، وليس عن طريق ماسك، بمدفوعات فائدة تعادل حوالي 1.5 مليار دولار سنويًا.

قامت شركة Fidelity، التي تمتلك حصة في تويتر، بتخفيض قيمة الشركة بشكل روتيني، حيث قدرت في شهر مايو أن قيمتها تبلغ ثلث ما دفعه ماسك في الأصل فقط.

ولم تكن هذه هى المرة الأولى التي يحصل فيها " ماسك" على قرض من شركة SpaceX أيضًا، وقال للصحيفة سابقًا إنه اقترض منها 20 مليون دولار في عام 2009 للمساعدة في تمويل شركة تسلا.

ووفقًا لأحدث تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، فقد حصل أيضًا على ثلاثة قروض بقيمة 500 مليون دولار من SpaceX بين عامي 2018 و2020، قبل سدادها في نهاية عام 2021.

ويقال إن تسلا تواجه تحقيقًا فيدراليًا بشأن "المشروع 42" والذي يُعتقد أنه يتضمن بناء منزل زجاجي لـ ماسك من أموال شركة تسلا.