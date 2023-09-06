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روبوت يشبه الكلب يرسم خريطة للمنطقة المشعة فى محطة دونرى النووية بالمملكة المتحدة

9/6/2023 11:27:09 PM
(MENAFN- Youm7) كجزء من جهود المملكة المتحدة لإيقاف تشغيل موقع دونري النووي في اسكتلندا، قام روبوت يشبه الكلب برسم خريطة لقسم مشع تم إغلاقه لمدة 25 عامًا.



ويوصف الجهاز الآلي الرباعي، الذي طورته شركة بوسطن ديناميكس، ويسمى "سبوت"، بأنه "روبوت رشيق متنقل". وبفضل قدرته على التحرك فوق الأراضي الوعرة، وتجنب العوائق، وصعود السلالم، يمكنه مراقبة وجمع البيانات في المناطق الخطرة.



وفي دونري، تم نشر نقطتين في خلية المبخر في منطقة دورة الوقود، التي تضم المرافق التي يتم فيها فصل الوقود المستهلك واستعادة اليورانيوم والبلوتونيوم المستخدم.



تم إجراء التجربة من قبل موظفي Dounreay وموظفي شركة Createc، الشركة المتكاملة لأنظمة Spot.



وقال ويل نيوسوم، مدير الطاقة في شركة Createc: "كانت البيئة التي كنا نستكشفها معقدة لأنه لم يتم الوصول إليها منذ أكثر من 20 عامًا، لذلك لم يكن الفريق يعرف ما يمكن توقعه: وهذا ما جعل عملية النشر صعبة للغاية" حسبما نقلت TheNextWeb.



تم تدريب كل من Spot ومشغليه في البداية على نموذج خشبي لخلية المبخر.



خلال المرحلة التالية، صعد الروبوت، الذي كان يرتدي بدلة واقية، عدة مجموعات من السلالم ودخل الزنزانة الفعلية، بمجرد دخوله، تمكن Spot من إنجاز المهمة الموكلة إليه.



أولاً، أنتجت خريطة كاملة ثلاثية الأبعاد للزنزانة المكونة من أربعة طوابق.




ثانياً، قامت بجمع البيانات الإشعاعية لإنشاء خريطة قياس الجرعات توضح المناطق ذات مستويات النشاط الإشعاع الأعلى.



"من خلال القيام بالأعمال الأساسية الأولية، أظهر لنا Spot المخاطر التي قد تؤثر على العمال المكلفين بإيقاف التشغيل.




قال بيرني جونز، مدير المشروع في Dounreay: "سنستخدم البيانات للتأكد من أننا نخفف من تلك المخاطر ونحافظ على سلامة موظفينا".



وأضاف جونز: "هذا العمل لديه أيضًا القدرة على توفير المال في تحقيقنا بشأن وقف التشغيل".



وعلى مدى الأشهر المقبلة، سوف يستكشف الفريق سلسلة من سبع حالات استخدام إضافية للروبوت الشبيه بالكلاب.







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