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حاكم مصرف لبنان: إعادة الأموال إلى المودعين ليست مستحيلة

9/6/2023 11:27:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قال‭ ‬حاكم‭ ‬مصرف‭ ‬لبنان‭ ‬بالإنابة‭ ‬وسيم‭ ‬منصور،‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬العربية‮»‬،‭ ‬إن‭ ‬إعادة‭ ‬الأموال‭ ‬إلى‭ ‬المودعين‭ ‬ليست‭ ‬مستحيلة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬ينتظر‭ ‬المودعون‭ ‬فترة‭ ‬أكثر‭.‬

وأضاف‭ ‬منصور‭ ‬أن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬اللبناني‭ ‬تراجع‭ ‬من‭ ‬حوالي‭ ‬55‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬مليارا،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأزمة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬حلها‭ ‬إلا‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الفنية‭ ‬والقانونية‭ ‬والسياسية‭. ‬ولفت‭ ‬منصور‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المصرف‭ ‬يعتزم‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬تبادل‭ ‬دولية‭ ‬جديدة‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬بلومبرغ‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬مهمة‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬هي‭ ‬تحويل‭ ‬الليرة‭ ‬اللبنانية‭ ‬إلى‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي،‭ ‬وبهذا‭ ‬الإجراء‭ ‬يمكن‭ ‬للدولة‭ ‬اللبنانية‭ ‬أن‭ ‬تدفع‭ ‬التزاماتها‭ ‬بالليرة،‭ ‬وبإمكان‭ ‬من‭ ‬يتسلمها‭ ‬تغييرها‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬إلى‭ ‬الدولار،‭ ‬لكنه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬واستمرارها‭ ‬ليس‭ ‬بالأمر‭ ‬الهين،‭ ‬لأنه‭ ‬سيظل‭ ‬هناك‭ ‬عجز،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬تتم‭ ‬الأمور‭ ‬إلا‭ ‬بإقرار‭ ‬الآلية‭ ‬القانونية‭ ‬لها‭.‬

وتابع‭: ‬السعودية‭ ‬ستلعب‭ ‬دورا‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬لبنان‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬أزمته‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬لكن‭ ‬الحل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬نفسه،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬صعب؛‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬تعقيد‭ ‬الوضع‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬لبنان‭.‬

وبين‭ ‬منصور‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬قراراً‭ ‬تم‭ ‬اتخاذه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي،‭ ‬وهو‭ ‬قرار‭ ‬نهائي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الرجوع‭ ‬عنه،‭ ‬وهو‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تمويل‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المصرف،‭ ‬لا‭ ‬بالليرة‭ ‬ولا‭ ‬بالدولار‮»‬،‭ ‬وهذا‭ ‬القرار‭ ‬له‭ ‬قبول‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬نفسها‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬العجز‭ ‬لن‭ ‬يختفي‭ ‬وعلى‭ ‬الدولة‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬سد‭ ‬للعجز،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البلاد‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬مفترق‭ ‬طرق،‭ ‬وعلى‭ ‬الفرقاء‭ ‬السياسيين‭ ‬تغليب‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬على‭ ‬المصالح‭ ‬السياسية‭ ‬الضيقة‭. ‬وكان‭ ‬مصرف‭ ‬لبنان‭ ‬المركزي‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬أصول‭ ‬البلاد‭ ‬السائلة‭ ‬بالعملة‭ ‬الأجنبية‭ ‬بلغت‭ ‬8‭.‬573‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬بينما‭ ‬بلغت‭ ‬الالتزامات‭ ‬الخارجية‭ ‬1‭.‬27‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬وهو‭ ‬الكشف‭ ‬الأول‭ ‬للبنك‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭. ‬ووفقا‭ ‬لحسابات‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭ ‬التي‭ ‬استندت‭ ‬إلى‭ ‬أرقام‭ ‬البنك‭ ‬فقد‭ ‬بلغ‭ ‬صافي‭ ‬الموجودات‭ ‬بالعملات‭ ‬الأجنبية‭ ‬بالبلاد‭ ‬7‭.‬303‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭.‬

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