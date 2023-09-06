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((بنفت)) و((فيزا)) تتعاونان لتقديم حلول إبداعية للتكنولوجيا المالية

9/6/2023 11:27:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬بنفت،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬وخدمة‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬فيزا،‭ ‬الشركة‭ ‬العالمية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومتطورة‭ ‬للمستخدمين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وبموجب‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬تلتزم‭ ‬فيزا‭ ‬بدعم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تتبناها‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬بحيث‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬اطلاق‭ ‬مجموعة‭ ‬مبتكرة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬والتحسينات‭ ‬ضمن‭ ‬محفظة‭ ‬بنفت‭ ‬بي‭ (‬ BenefitPay ‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬سيتمكن‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬مالية‭ ‬رقمية‭ ‬تتميز‭ ‬بالسلاسة‭ ‬والأمان‭ ‬والموثوقية‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬سوف‭ ‬تتعاون‭ ‬الشركتان‭ ‬لتطوير‭ ‬نظام‭ ‬تحويلات‭ ‬مالية‭ ‬بين‭ ‬الأشخاص‭ (‬ P 2 P ‭) ‬القائم‭ ‬على‭ ‬دراسات‭ ‬السوق‭ ‬والذي‭ ‬يدعم‭ ‬المعاملات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وتسعى‭ ‬شركتا‭ ‬بنفت‭ ‬وفيزا‭ ‬إلى‭ ‬اكتشاف‭ ‬فرص‭ ‬تطبيق‭ ‬حلول‭ ‬ترميز‭ ‬رقم‭ ‬الحساب‭ ‬المصرفي‭ ‬الدولي،‭ ‬يتضمن‭ ‬استخدام‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬تعريف‭ ‬الترميز‭. ‬وسوف‭ ‬تسهم‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والمرونة‭ ‬للمستخدمين‭ ‬تأكيدا‭ ‬لهدف‭ ‬بنفت‭ ‬الدائم‭ ‬بتحقيق‭ ‬رضا‭ ‬عملائها‭.‬

وسوف‭ ‬تسهم‭ ‬إمكانيات‭ ‬شركة‭ ‬فيزا‭ ‬وانتشارها‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬خدمات‭ ‬بنفت‭. ‬كما‭ ‬ستلعب‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬المثمرة‭ ‬دورًا‭ ‬ملموسًا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مشاركة‭ ‬العملاء‭ ‬وزيادة‭ ‬الاستخدام،‭ ‬بما‭ ‬يساعد‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬بنفت‭ ‬بي‭ ‬من‭ ‬إحداث‭ ‬نقلة‭ ‬محورية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬حلول‭ ‬متطورة‭ ‬وطرق‭ ‬دفع‭ ‬مبتكرة‭. ‬كما‭ ‬تخطط‭ ‬الشركتان‭ ‬للتعاون‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬السوق‭ ‬لزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التعاون،‭ ‬قال‭ ‬عبدالواحد‭ ‬الجناحي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بنفت‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬متحمسون‭ ‬للغاية‭ ‬للعمل‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬فيزا‭ ‬لنبدأ‭ ‬معًا‭ ‬رحلة‭ ‬طموحة‭ ‬تستهدف‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬حلول‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭. ‬إنها‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬هدفنا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬خدمات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬القادمة،‭ ‬وتأتي‭ ‬استكمالا‭ ‬لما‭ ‬بدأناه‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬بتقديم‭ ‬بنفت‭ ‬بي‭ ‬كأحد‭ ‬أهم‭ ‬التطبيقات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وأكثرها‭ ‬استخداما‭ ‬وابتكارا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬علي‭ ‬بيلون‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬الإقليمي‭ ‬لشركة‭ ‬فيزا‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬والبحرين‭ ‬وعُمان‭: ‬‮«‬إن‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬يؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬بتقديم‭ ‬حلول‭ ‬دفع‭ ‬آمنة‭ ‬وسلسة‭ ‬والارتقاء‭ ‬بتجربة‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬الرقمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.. ‬وإن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬بنفت‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التوجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

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