باس تُكرم 139 موظفًا نظير خدمتهم الطويلة

نظمت‭ ‬شركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ (‬باس‭) ‬حفلها‭ ‬السنوي‭ ‬لمنح‭ ‬جوائز‭ ‬الخدمة‭ ‬الطويلة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬139‭ ‬موظفًا‭ ‬ممن‭ ‬أتموا‭ ‬10‭ ‬و15‭ ‬و20‭ ‬و30‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬الشركة‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬السنوي‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بالموظفين‭ ‬نظير‭ ‬تفانيهم‭ ‬المستمر‭ ‬وإسهاماتهم‭ ‬المثمرة‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬الشركة‭.‬

وقد‭ ‬أُقيم‭ ‬الحفل‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬6‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬موفنبيك‭ ‬البحرين‭ ‬برعايةٍ‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭. ‬وشهد‭ ‬الحفل‭ ‬حضور‭ ‬كلٍ‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬نبيل‭ ‬خالد‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬باس،‭ ‬وذلك‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬والفريق‭ ‬الإداري‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان،‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬لجميع‭ ‬المكرمين‭ ‬الذين‭ ‬قضوا‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬المثمر‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين،‭ ‬واعتزاز‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالكفاءات‭ ‬المتميزة‭ ‬والمخلصة‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬الذين‭ ‬يساهمون‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬نمو‭ ‬الشركات‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬الموظفين‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬وتعزيز‭ ‬مستويات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والتطوير،‭ ‬وخلق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬إيجابية‭ ‬تشجع‭ ‬الابداع‭ ‬والابتكار‭ ‬والاستقرار‭ ‬الوظيفي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاحتفاء‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مستويات‭ ‬الرضا‭ ‬الوظيفي،‭ ‬وينمي‭ ‬قيم‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬للشركة‭.‬

وأشاد‭ ‬حميدان‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬بإدارة‭ ‬شركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ (‬باس‭) ‬وما‭ ‬توفره‭ ‬من‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬جاذبة‭ ‬ومحفزة‭ ‬للعمال،‭ ‬مثمناً‭ ‬ثقة‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬بالقوى‭ ‬العاملة‭ ‬الوطنية‭ ‬واهتمامها‭ ‬باستمرار‭ ‬عمليات‭ ‬التوظيف‭ ‬والتطوير‭ ‬للعمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬الوظيفية،‭ ‬منوهاً‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬المنشأة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬بحرنة‭ ‬عالية،‭ ‬والتي‭ ‬تجاوزت‭ ‬81 ‭%‬ ،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بسياسة‭ ‬استقطاب‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية،‭ ‬وإيمانها‭ ‬بما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬تفانٍ‭ ‬وإخلاص‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬وما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬بصمات‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الإنتاجية‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬نبيل‭ ‬خالد‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ (‬باس‭): ‬‮«‬أود‭ ‬اغتنام‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لتهنئة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬موظفينا‭ ‬المخلصين،‭ ‬والاحتفاء‭ ‬بجهودهم‭ ‬وتفانيهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سنين‭ ‬طويلة‭. ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬باس‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬مواردنا‭ ‬البشرية‭ ‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬محوريًا‭ ‬وجوهريًا‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬الشركة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بالموظفين‭ ‬ذوي‭ ‬سنوات‭ ‬الخدمة‭ ‬الطويلة‭ ‬لدينا،‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬بدوره‭ ‬حجم‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفريق‭ ‬الإداري‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬خفض‭ ‬معدل‭ ‬الدوران‭ ‬الوظيفي،‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬إيجابية‭ ‬تقدرهم‭ ‬وتحفزهم‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬العطاء،‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬باس‭ ‬نتخذ‭ ‬من‭ ‬روح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬والعزم‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬موظفونا‭ ‬الأوفياء‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬لنا،‭ ‬وذلك‭ ‬للمضي‭ ‬قُدمًا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬