باس تُكرم 139 موظفًا نظير خدمتهم الطويلة
التاريخ
9/6/2023 11:27:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نظمت شركة خدمات مطار البحرين (باس) حفلها السنوي لمنح جوائز الخدمة الطويلة، حيث تم تكريم 139 موظفًا ممن أتموا 10 و15 و20 و30 عامًا من الخدمة في الشركة. ويأتي هذا الحدث السنوي للاحتفاء بالموظفين نظير تفانيهم المستمر وإسهاماتهم المثمرة في نجاح الشركة.
وقد أُقيم الحفل يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر، وذلك في فندق موفنبيك البحرين برعايةٍ كريمة من السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل. وشهد الحفل حضور كلٍ من السيد نبيل خالد كانو رئيس مجلس إدارة شركة باس، وذلك إلى جانب أعضاء من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والفريق الإداري.
من جانبه أعرب جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، عن أطيب تهانيه لجميع المكرمين الذين قضوا سنوات طويلة من العمل المثمر في شركة خدمات مطار البحرين، واعتزاز حكومة مملكة البحرين بالكفاءات المتميزة والمخلصة من العاملين الذين يساهمون في دعم نمو الشركات والاقتصاد الوطني، مؤكداً أهمية مثل هذه الفعاليات في تحفيز الموظفين على بذل المزيد من العطاء وتعزيز مستويات الإنتاجية والتطوير، وخلق بيئة عمل إيجابية تشجع الابداع والابتكار والاستقرار الوظيفي، مشيراً إلى أن هذا الاحتفاء يساهم في تعزيز مستويات الرضا الوظيفي، وينمي قيم الولاء والانتماء للشركة.
وأشاد حميدان في هذا السياق بإدارة شركة خدمات مطار البحرين (باس) وما توفره من بيئة عمل جاذبة ومحفزة للعمال، مثمناً ثقة إدارة الشركة بالقوى العاملة الوطنية واهتمامها باستمرار عمليات التوظيف والتطوير للعمالة الوطنية في مختلف المستويات الوظيفية، منوهاً بما حققته المنشأة الوطنية من نسبة بحرنة عالية، والتي تجاوزت 81 % ، ما يعكس التزام الشركة بسياسة استقطاب الكفاءات البحرينية، وإيمانها بما تتميز به العمالة الوطنية من تفانٍ وإخلاص في العمل وما لها من بصمات متميزة في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وفي تعليقه حول هذه المناسبة قال نبيل خالد كانو رئيس مجلس إدارة شركة خدمات مطار البحرين (باس): «أود اغتنام هذه الفرصة لتهنئة مجموعة من موظفينا المخلصين، والاحتفاء بجهودهم وتفانيهم في خدمة الشركة على مدى سنين طويلة. ونحن في باس نؤمن بأن مواردنا البشرية تلعب دورًا محوريًا وجوهريًا في نجاح الشركة».
وأضاف قائلاً: «نفخر بالموظفين ذوي سنوات الخدمة الطويلة لدينا، والذي يعكس بدوره حجم الجهود المبذولة من قبل الفريق الإداري في سبيل خفض معدل الدوران الوظيفي، وتوفير بيئة عمل إيجابية تقدرهم وتحفزهم على الاستمرار في العطاء، ونحن في باس نتخذ من روح الفريق الواحد والعزم الذي يتمتع به موظفونا الأوفياء مصدر إلهام لنا، وذلك للمضي قُدمًا في تحقيق المزيد من النجاحات خلال السنوات المقبلة».
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