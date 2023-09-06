Thursday, 07 September 2023 09:22 GMT

باس تُكرم 139 موظفًا نظير خدمتهم الطويلة

9/6/2023 11:27:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نظمت‭ ‬شركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ (‬باس‭) ‬حفلها‭ ‬السنوي‭ ‬لمنح‭ ‬جوائز‭ ‬الخدمة‭ ‬الطويلة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬139‭ ‬موظفًا‭ ‬ممن‭ ‬أتموا‭ ‬10‭ ‬و15‭ ‬و20‭ ‬و30‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬الشركة‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬السنوي‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بالموظفين‭ ‬نظير‭ ‬تفانيهم‭ ‬المستمر‭ ‬وإسهاماتهم‭ ‬المثمرة‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬الشركة‭.‬

وقد‭ ‬أُقيم‭ ‬الحفل‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬6‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬موفنبيك‭ ‬البحرين‭ ‬برعايةٍ‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭. ‬وشهد‭ ‬الحفل‭ ‬حضور‭ ‬كلٍ‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬نبيل‭ ‬خالد‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬باس،‭ ‬وذلك‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬والفريق‭ ‬الإداري‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان،‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬لجميع‭ ‬المكرمين‭ ‬الذين‭ ‬قضوا‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬المثمر‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين،‭ ‬واعتزاز‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالكفاءات‭ ‬المتميزة‭ ‬والمخلصة‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬الذين‭ ‬يساهمون‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬نمو‭ ‬الشركات‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬الموظفين‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬وتعزيز‭ ‬مستويات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والتطوير،‭ ‬وخلق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬إيجابية‭ ‬تشجع‭ ‬الابداع‭ ‬والابتكار‭ ‬والاستقرار‭ ‬الوظيفي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاحتفاء‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مستويات‭ ‬الرضا‭ ‬الوظيفي،‭ ‬وينمي‭ ‬قيم‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬للشركة‭.‬

وأشاد‭ ‬حميدان‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬بإدارة‭ ‬شركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ (‬باس‭) ‬وما‭ ‬توفره‭ ‬من‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬جاذبة‭ ‬ومحفزة‭ ‬للعمال،‭ ‬مثمناً‭ ‬ثقة‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬بالقوى‭ ‬العاملة‭ ‬الوطنية‭ ‬واهتمامها‭ ‬باستمرار‭ ‬عمليات‭ ‬التوظيف‭ ‬والتطوير‭ ‬للعمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬الوظيفية،‭ ‬منوهاً‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬المنشأة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬بحرنة‭ ‬عالية،‭ ‬والتي‭ ‬تجاوزت‭ ‬81 ‭%‬ ،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بسياسة‭ ‬استقطاب‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية،‭ ‬وإيمانها‭ ‬بما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬تفانٍ‭ ‬وإخلاص‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬وما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬بصمات‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الإنتاجية‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬نبيل‭ ‬خالد‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ (‬باس‭): ‬‮«‬أود‭ ‬اغتنام‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لتهنئة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬موظفينا‭ ‬المخلصين،‭ ‬والاحتفاء‭ ‬بجهودهم‭ ‬وتفانيهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سنين‭ ‬طويلة‭. ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬باس‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬مواردنا‭ ‬البشرية‭ ‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬محوريًا‭ ‬وجوهريًا‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬الشركة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بالموظفين‭ ‬ذوي‭ ‬سنوات‭ ‬الخدمة‭ ‬الطويلة‭ ‬لدينا،‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬بدوره‭ ‬حجم‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفريق‭ ‬الإداري‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬خفض‭ ‬معدل‭ ‬الدوران‭ ‬الوظيفي،‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬إيجابية‭ ‬تقدرهم‭ ‬وتحفزهم‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬العطاء،‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬باس‭ ‬نتخذ‭ ‬من‭ ‬روح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬والعزم‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬موظفونا‭ ‬الأوفياء‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬لنا،‭ ‬وذلك‭ ‬للمضي‭ ‬قُدمًا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

MENAFN06092023000055011008ID1107023760

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث