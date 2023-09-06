البركة الإسلامي يعلن الفائز بجائزة البركات لشهر أغسطس

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي،‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬البحرينية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المصرفية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬فوز‭ ‬ريم‭ ‬عبدالرسول‭ ‬عبدالحسن‭ ‬بالجائزة‭ ‬الشهرية‭ ‬الكبرى‭ ‬بقيمة‭ ‬100‭.‬000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬سحوبات‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬لحساب‭ ‬البركات‭ ‬الاستثماري‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬السحب‭ ‬بحضور‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬البنك،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المدققين‭ ‬الداخليين‭ ‬والخارجيين‭ ‬وتحت‭ ‬إشراف‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قدم‭ ‬علي‭ ‬الدرزي‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬بالبنك‭ ‬التهاني‭ ‬للفائزة‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬برضا‭ ‬العملاء‭ ‬وغبطتهم‭ ‬عند‭ ‬الفوز‭ ‬بهذه‭ ‬الجوائز،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تعد‭ ‬حافزًا‭ ‬قويًا‭ ‬للبنك‭ ‬لمواصلة‭ ‬التطوير‭ ‬المستمر‭ ‬لبرامجه‭ ‬وخدماته‭ ‬المصرفية‭. ‬كما‭ ‬دعا‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬البركات‭ ‬أو‭ ‬إعادة‭ ‬تعبئة‭ ‬حساباتهم‭ ‬الحالية‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬البركة‭ ‬الرقمي،‭ ‬أو‭ ‬موقع‭ ‬البنك‭ ‬الإلكتروني‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬زيارة‭ ‬أحد‭ ‬فروع‭ ‬البنك‭ ‬لمضاعفة‭ ‬فرصهم‭ ‬بالفوز‭ ‬بإحدى‭ ‬الجوائز‭ ‬الشهرية‭ ‬الكبرى‭ ‬بقيمة‭ ‬100‭.‬000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جوائز‭ ‬أسبوعية‭ ‬وشهرية‭ ‬أخرى‭ ‬سيتم‭ ‬منحها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭.‬

وقد‭ ‬عبرت‭ ‬ريم‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬البالغة‭ ‬للفوز‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى،‭ ‬وهي‭ ‬جائزة‭ ‬تعكس‭ ‬التفاني‭ ‬والاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬لعملائه‭. ‬وأعربت‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬للجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬الملموسة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فريق‭ ‬البنك‭ ‬لعملائه‭.‬

ويقدم‭ ‬حساب‭ ‬البركات‭ ‬الاستثماري‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬المتوافق‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬جائزة‭ ‬شهرية‭ ‬كبرى‭ ‬بقيمة‭ ‬100‭.‬000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لفائز‭ ‬واحد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭ ‬أسبوعية‭ ‬بقيمة‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لثمانية‭ ‬فائزين،‭ ‬وأربع‭ ‬جوائز‭ ‬للعملاء‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لهم‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬البركات‭ ‬بقيمة‭ ‬250‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬وباستطاعة‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الجنسيات‭ ‬الذين‭ ‬تزيد‭ ‬أعمارهم‭ ‬على‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬فتح‭ ‬الحساب،‭ ‬وأيضًا‭ ‬لمن‭ ‬هم‭ ‬دون‭ ‬18‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ذويهم‭ ‬أو‭ ‬ممثليهم‭ ‬القانونيين‭. ‬وكذلك‭ ‬باستطاعة‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬البركات‭ ‬الخاص‭ ‬بهم‭ ‬وإيداع‭ ‬مبلغ‭ ‬قدره‭ ‬50‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يُعادل‭ ‬135‭ ‬دولارا‭ ‬أمريكيا‭ ‬بصفته‭ ‬حدًا‭ ‬أدنى‭.‬