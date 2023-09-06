البركة الإسلامي يعلن الفائز بجائزة البركات لشهر أغسطس

البركة الإسلامي يعلن الفائز بجائزة البركات لشهر أغسطس
التاريخ
9/6/2023 11:27:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بنك البركة الإسلامي، إحدى المؤسسات المالية البحرينية الرائدة في مجال المصرفية الإسلامية، فوز ريم عبدالرسول عبدالحسن بالجائزة الشهرية الكبرى بقيمة 100.000 دينار بحريني، وذلك ضمن سحوبات شهر أغسطس لحساب البركات الاستثماري. وقد تم إجراء السحب بحضور مسؤولين من البنك، بالإضافة إلى المدققين الداخليين والخارجيين وتحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة.
وبهذه المناسبة، قدم علي الدرزي القائم بأعمال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك التهاني للفائزة بالجائزة الكبرى، وأعرب عن سعادته برضا العملاء وغبطتهم عند الفوز بهذه الجوائز، مشيرًا إلى أنها تعد حافزًا قويًا للبنك لمواصلة التطوير المستمر لبرامجه وخدماته المصرفية. كما دعا الجميع إلى الاستثمار في فتح حساب البركات أو إعادة تعبئة حساباتهم الحالية عبر تطبيق البركة الرقمي، أو موقع البنك الإلكتروني أو عبر زيارة أحد فروع البنك لمضاعفة فرصهم بالفوز بإحدى الجوائز الشهرية الكبرى بقيمة 100.000 دينار بحريني، بالإضافة إلى جوائز أسبوعية وشهرية أخرى سيتم منحها على مدار العام.
وقد عبرت ريم عن سعادتها البالغة للفوز بالجائزة الكبرى، وهي جائزة تعكس التفاني والاهتمام الذي يوليه بنك البركة الإسلامي لعملائه. وأعربت عن تقديرها للجهود المستمرة الملموسة من قبل فريق البنك لعملائه.
ويقدم حساب البركات الاستثماري من بنك البركة الإسلامي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية جائزة شهرية كبرى بقيمة 100.000 دينار بحريني لفائز واحد، بالإضافة إلى جوائز نقدية أسبوعية بقيمة 500 دينار بحريني لثمانية فائزين، وأربع جوائز للعملاء الذين لم يسبق لهم الفوز في حساب البركات بقيمة 250 دينار بحريني. وباستطاعة الأفراد من جميع الجنسيات الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما فتح الحساب، وأيضًا لمن هم دون 18 عامًا من قبل ذويهم أو ممثليهم القانونيين. وكذلك باستطاعة المؤسسات والشركات فتح حساب البركات الخاص بهم وإيداع مبلغ قدره 50 دينارا بحرينيا أو ما يُعادل 135 دولارا أمريكيا بصفته حدًا أدنى.
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