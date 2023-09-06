انطلاق المنتدى التكنولوجي تحت شعار ((تمكين مستقبل مستدام للمياه والطاقة))
التاريخ
9/6/2023 11:27:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
انطلقت أمس على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الأول للمياه والطاقة وتغير المناخ الذي أقيم تحت رعاية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس الوزراء المنتدى التكنولوجي تحت شعار (تمكين مستقبل مستدام للمياه والطاقة)، وذلك بمشاركة عدد من الشركات العارضة في المعرض المصاحب؛ لاستعراض أحدث الأبحاث والدراسات المتخصصة في التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مجال المياه والطاقة، بالإضافة إلى تبادل الآراء والأفكار التي تسهم في تعزيز مستقبل مستدام ومرن.
ويعتبر المنتدى التكنولوجي جزءا ديناميكيا ومبتكرا من المؤتمر العالمي للمياه والطاقة وتغير المناخ ليكون مركزًا للأفكار الرائدة والمتميزة والتقنيات المتطورة والمناقشات التحاورية التي تركز على معالجة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة في مجال المياه والطاقة وتغير المناخ، كما يعتبر المنتدى منصة علمية يلتقي خلالها كبار الخبراء والمتخصصين من المهندسين وكبار المسؤولين لتبادل المعرفة والأفكار والرؤى للوصول إلى مستقبل أكثر مرونة وإنصافا واستدامة لكوكب الأرض.
وقد شارك في هذا المنتدى عدد من الشركات المحلية والخليجية والعالمية؛ منها شركة نيسر والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة شلمبرجير وشركة البا البحرين وشركة اكواباور وشركة يوكاقاهاوا اليابانية وجامعة البحرين وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وشركة بيكرهيوز وشركة سابك وشركة نقل وتقنيات المياه، وغيرها من المنظمات والشركات المتخصصة.
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