انطلقت‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬فعاليات‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬الأول‭ ‬للمياه‭ ‬والطاقة‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المنتدى‭ ‬التكنولوجي‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ (‬تمكين‭ ‬مستقبل‭ ‬مستدام‭ ‬للمياه‭ ‬والطاقة‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬العارضة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬المصاحب؛‭ ‬لاستعراض‭ ‬أحدث‭ ‬الأبحاث‭ ‬والدراسات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المياه‭ ‬والطاقة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬الآراء‭ ‬والأفكار‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مستقبل‭ ‬مستدام‭ ‬ومرن‭.‬

ويعتبر‭ ‬المنتدى‭ ‬التكنولوجي‭ ‬جزءا‭ ‬ديناميكيا‭ ‬ومبتكرا‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬للمياه‭ ‬والطاقة‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ‭ ‬ليكون‭ ‬مركزًا‭ ‬للأفكار‭ ‬الرائدة‭ ‬والمتميزة‭ ‬والتقنيات‭ ‬المتطورة‭ ‬والمناقشات‭ ‬التحاورية‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ ‬التحديات‭ ‬وإيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المياه‭ ‬والطاقة‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ،‭ ‬كما‭ ‬يعتبر‭ ‬المنتدى‭ ‬منصة‭ ‬علمية‭ ‬يلتقي‭ ‬خلالها‭ ‬كبار‭ ‬الخبراء‭ ‬والمتخصصين‭ ‬من‭ ‬المهندسين‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬لتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والأفكار‭ ‬والرؤى‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬مرونة‭ ‬وإنصافا‭ ‬واستدامة‭ ‬لكوكب‭ ‬الأرض‭.‬

‭ ‬وقد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المحلية‭ ‬والخليجية‭ ‬والعالمية؛‭ ‬منها‭ ‬شركة‭ ‬نيسر‭ ‬والمؤسسة‭ ‬العامة‭ ‬لتحلية‭ ‬المياه‭ ‬المالحة‭ ‬وشركة‭ ‬شلمبرجير‭ ‬وشركة‭ ‬البا‭ ‬البحرين‭ ‬وشركة‭ ‬اكواباور‭ ‬وشركة‭ ‬يوكاقاهاوا‭ ‬اليابانية‭ ‬وجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬وجامعة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬للعلوم‭ ‬والتقنية‭ ‬وشركة‭ ‬بيكرهيوز‭ ‬وشركة‭ ‬سابك‭ ‬وشركة‭ ‬نقل‭ ‬وتقنيات‭ ‬المياه،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬والشركات‭ ‬المتخصصة‭.‬

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