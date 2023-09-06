أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ابتكار‭ ‬الأطعمة‮»‬‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬حصرية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬صب‭ ‬واي‭ ‬العالمية‭ ‬لتكون‭ ‬المشغل‭ ‬الحصري‭ ‬لمطاعم‭ ‬صب‭ ‬واي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

وتعتبر‭ ‬شركة‭ ‬ابتكار‭ ‬الأطعمة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تشغيل‭ ‬المطاعم‭ ‬وتمتلك‭ ‬حاليا‭ ‬سلسلة‭ ‬تشيليز‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬خطط‭ ‬مستقبلية‭ ‬طموحة‭ ‬للتوسع‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرحت‭ ‬لبنى‭ ‬فخرو‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬شركة‭ ‬ابتكار‭ ‬الأطعمة‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬ضمن‭ ‬خططنا‭ ‬التطويرية‭ ‬فنحن‭ ‬في‭ ‬سعي‭ ‬دائم‭ ‬لتوفير‭ ‬أفضل‭ ‬الخيارات‭ ‬للمستهلك‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وشراكتنا‭ ‬مع‭ ‬صب‭ ‬واي‭ ‬امتداد‭ ‬لهذه‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬صب‭ ‬واي‭ ‬من‭ ‬المطاعم‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الملتزمة‭ ‬بتوفير‭ ‬أفضل‭ ‬جودة‭ ‬وخدمة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مطاعم‭ ‬صب‭ ‬واي‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬المطاعم‭ ‬انتشارا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬واشتهرت‭ ‬بتقديم‭ ‬السندويشات‭ ‬المميزة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬والكوكيز،‭ ‬كما‭ ‬اشتهرت‭ ‬صب‭ ‬واي‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬والسلامة،‭ ‬وتوفير‭ ‬المكونات‭ ‬الطازجة‭.‬

كما‭ ‬صرحت‭ ‬فخرو‭ ‬بأن‭ ‬خطط‭ ‬الشركة‭ ‬المستقبلية‭ ‬تشمل‭ ‬افتتاح‭ ‬فرعين‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مع‭ ‬خطة‭ ‬توسع‭ ‬طموحة‭ ‬لتغطية‭ ‬كافة‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي‭. ‬وتلتزم‭ ‬شركة‭ ‬ابتكار‭ ‬الاطعمة‭ ‬برؤيتها‭ ‬الواضحة‭ ‬التي‭ ‬تلتزم‭ ‬بتدريب‭ ‬وتطوير‭ ‬الموظفين‭ ‬والموردين‭ ‬البحرينيين‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬