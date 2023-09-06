((ابتكار الأطعمة)) المشغل الحصري لمطاعم ((صب واي)) في البحرين
التاريخ
9/6/2023 11:27:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت شركة «ابتكار الأطعمة» توقيع اتفاقية حصرية مع شركة صب واي العالمية لتكون المشغل الحصري لمطاعم صب واي في مملكة البحرين.
وتعتبر شركة ابتكار الأطعمة من الشركات الرائدة في مجال تشغيل المطاعم وتمتلك حاليا سلسلة تشيليز في البحرين مع خطط مستقبلية طموحة للتوسع في مملكة البحرين ودول الخليج.
وبهذه المناسبة صرحت لبنى فخرو مدير عام شركة ابتكار الأطعمة قائلة: «ضمن خططنا التطويرية فنحن في سعي دائم لتوفير أفضل الخيارات للمستهلك في البحرين، وشراكتنا مع صب واي امتداد لهذه الاستراتيجية حيث يعتبر صب واي من المطاعم الرائدة في العالم الملتزمة بتوفير أفضل جودة وخدمة».
ومن الجدير بالذكر أن مطاعم صب واي من أكثر المطاعم انتشارا في العالم واشتهرت بتقديم السندويشات المميزة بالإضافة إلى السلطات والكوكيز، كما اشتهرت صب واي بالحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة، وتوفير المكونات الطازجة.
كما صرحت فخرو بأن خطط الشركة المستقبلية تشمل افتتاح فرعين هذا العام مع خطة توسع طموحة لتغطية كافة مناطق البحرين في وقت قياسي. وتلتزم شركة ابتكار الاطعمة برؤيتها الواضحة التي تلتزم بتدريب وتطوير الموظفين والموردين البحرينيين بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين.
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