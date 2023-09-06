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دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البحرين واليابان حيز النفاذ

9/6/2023 11:27:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دخلت‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬اتفاقية‭ ‬تشجيع‭ ‬وحماية‭ ‬الاستثمار‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وحكومة‭ ‬اليابان‭ ‬حيز‭ ‬النفاذ،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التوقيع‭ ‬عليها‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتاريخ‭ ‬23‭ ‬يونيو‭ ‬2022‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واليابان‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬من‭ ‬تطورٍ‭ ‬ونمو‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمجال‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والاستثماري‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬آفاقٍ‭ ‬متجددة‭ ‬للتعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬تلك‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬من‭ ‬حرصٍ‭ ‬ورغبة‭ ‬متبادلة‭ ‬لتنميتها‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الواعدة‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬نواف‭ ‬هاشم‭ ‬السادة‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لشؤون‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬بوزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬دور‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬وتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬الملائمة‭ ‬لجــذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الخارجية‭ ‬المباشرة‭ ‬وتشجيع‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المشتركة،‭ ‬فإن‭ ‬الوزارة‭ ‬تسعى‭ ‬لإبرام‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬اتفاقيات‭ ‬تشجيع‭ ‬وحماية‭ ‬الاستثمار‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الدول،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬استثمارية‭ ‬ملائمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأمين‭ ‬الضمانات‭ ‬اللازمة‭ ‬لحماية‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وحرية‭ ‬انتقال‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬والأرباح‭ ‬والعائدات‭ ‬الأخرى‭ ‬بعملة‭ ‬حرة‭ ‬قابلة‭ ‬للتحويل‭ ‬للمستثمرين‭ ‬من‭ ‬الدولتين‭ ‬المتعاقدتين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ضمان‭ ‬تعويض‭ ‬المستثمر‭ ‬تعويضا‭ ‬عادلاً‭ ‬وفورياً‭ ‬لاستثماره‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬المصادرة‭ ‬عليه‭ ‬للمصلحة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬آليات‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تنشأ‭ ‬بين‭ ‬دولة‭ ‬ومستثمر‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬الأخرى‭ ‬أو‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تنشأ‭ ‬بين‭ ‬الدولتين‭ ‬المتعاقدتين‭.‬

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