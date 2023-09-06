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وزراء الخارجية العرب يعتمدون مقترح الكويت بالتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

9/6/2023 11:24:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتمد وزراء الخارجية العرب مقترح الكويت بشأن تعزيز التعاون العربي في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل الاستفادة من إمكانات هذه التقنية الجديدة وحصر مخاطر استخداماتها.
وجاء في قرار المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الذي اختتم أعماله على مستوى وزراء الخارجية في مقر الجامعة الموافقة على مقترح الكويت بالاستفادة من فرص تقنية الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون بين الجهات والمؤسسات المعنية لدى الدول العربية.
واكد القرار الذي جاء في ختام أعمال الدورة الـ 160 لوزراء الخارجية العرب ضرورة وضع قواعد تنظم مجالات الاستخدام والتطبيقات المسموح بها والمحظورة مع وضع معايير أخلاقية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.
وشدد على أهمية حماية الخصوصية والبيانات عند استخدام هذه التقنية مع الإشارة الى تشجيع تبادل المعرفة والتجارب في مجال الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير ودعم جهود الابتكار والشركات الناشئة والعاملة في هذا المجال.
وكلف الوزراء العرب بحسب القرار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإقامة تعاون مع المنظمات العربية المتخصصة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي من اجل اعداد دراسة حول المخاطر المصاحبة لاستخدامات هذه التقنية.
وطلب الوزراء عرض هذه الدراسة على مجلس الجامعة في الدورة المقبلة على ان تشكل نقاطا عدة من بينها الامن السيبراني والبطالة المحتملة التي قد تنجم عن تطبيق هذه التقنية والوظائف المستحدثة نتيجة لها.
كما طلبوا ان تتضمن الدراسة نقاطا عن التعليم وجودته وحقوق الملكية الفكرية وحماية الخصوصية وأمن البيانات علاوة على أثر استخدامات الذكاء الاصطناعي في المسائل العسكرية.
وقرروا تكليف الامين العام للجامعة متابعة تنفيذ القرار المتعلق بالذكاء الاصطناعي وتقديم تقرير بشأنه في الدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجية.
وكانت مندوبية الكويت لدى الجامعة قدمت مذكرة في اغسطس الماضي لادراج بند بشأن التعاون العربي في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي بين الجهات المعنية به وجرت مناقشته خلال اجتماعات مجلس الجامعة على مستوى المندوبين في اليومين الماضيين.

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