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رئيس الغابون الانتقالي الرئيس المخلوع لديه حرية السفر إلى الخارج

9/6/2023 11:24:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الرئيس الانتقالي في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما أمس في بيان بثه التلفزيون الحكومي أن الرئيس المخلوع علي بونغو أونديمبا «حر في التنقل» و«يمكنه السفر إلى الخارج إذا رغب في ذلك».
وتلا الكولونيل أولريش مانفومبي مانفومبي عبر التلفزيون الحكومي بيانا «موقعا» من الجنرال أوليغي الذي قاد الانقلاب وأدى اليمين الإثنين رئيسا انتقاليا للبلاد.
وجاء في البيان «نظرا إلى وضعه الصحي، يتمتع رئيس الجمهورية السابق علي بونغو أونديمبا بحرية التنقل. ويمكنه، إذا رغب في ذلك، السفر إلى الخارج لإجراء فحوصه الطبية».
وبونغو موضوع رهن الإقامة الجبرية منذ أطاحه الجيش في انقلاب أبيض في 30 أغسطس بعد حكم استمر 14 عاما، وذلك بعيد إعلان معسكره فوزه بولاية رئاسية جديدة في انتخابات قال الإنقلابيون إنها مزورة.
وأصيب بونغو بسكتة دماغية في أكتوبر 2018 أدت إلى إصابته بإعاقة جسدية.

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