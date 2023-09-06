رئيس الغابون الانتقالي الرئيس المخلوع لديه حرية السفر إلى الخارج
التاريخ
9/6/2023 11:24:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الرئيس الانتقالي في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما أمس في بيان بثه التلفزيون الحكومي أن الرئيس المخلوع علي بونغو أونديمبا «حر في التنقل» و«يمكنه السفر إلى الخارج إذا رغب في ذلك».
وتلا الكولونيل أولريش مانفومبي مانفومبي عبر التلفزيون الحكومي بيانا «موقعا» من الجنرال أوليغي الذي قاد الانقلاب وأدى اليمين الإثنين رئيسا انتقاليا للبلاد.
وجاء في البيان «نظرا إلى وضعه الصحي، يتمتع رئيس الجمهورية السابق علي بونغو أونديمبا بحرية التنقل. ويمكنه، إذا رغب في ذلك، السفر إلى الخارج لإجراء فحوصه الطبية».
وبونغو موضوع رهن الإقامة الجبرية منذ أطاحه الجيش في انقلاب أبيض في 30 أغسطس بعد حكم استمر 14 عاما، وذلك بعيد إعلان معسكره فوزه بولاية رئاسية جديدة في انتخابات قال الإنقلابيون إنها مزورة.
وأصيب بونغو بسكتة دماغية في أكتوبر 2018 أدت إلى إصابته بإعاقة جسدية.
MENAFN06092023000130011022ID1107023729
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.