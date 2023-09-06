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ترامب يخسر حكما مهما قبل نظر قضية التشهير بالكاتبة إي جين كارول

9/6/2023 11:24:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال قاض اتحادي أمس، إن المحاكمة الثانية في قضية التشهير التي رفعتها الكاتبة إي. جين كارول على دونالد ترامب ستقتصر على تحديد حجم التعويضات فحسب، فيما يعد هزيمة للرئيس الأميركي السابق.
واتهمت كارول ترامب بالتشهير بها عندما أنكر في يونيو عام 2019 اغتصابها في غرفة تبديل الملابس بمتجر كبير في مانهاتن منتصف التسعينيات.
وقال لويس كابلان، قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن، إن حكم هيئة المحلفين الذي صدر في مايو بمنح كارول تعويضا قدره خمسة ملايين دولار بعد تشهير ترامب بها في أكتوبر 2022 أثبت أن ترامب أدلى بتصريحاته في 2019 مع «إصرار فعلي»، ولم يتبق إلا مسألة تحديد حجم التعويضات التي سيدفعها.

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