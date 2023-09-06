ترامب يخسر حكما مهما قبل نظر قضية التشهير بالكاتبة إي جين كارول
التاريخ
9/6/2023 11:24:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال قاض اتحادي أمس، إن المحاكمة الثانية في قضية التشهير التي رفعتها الكاتبة إي. جين كارول على دونالد ترامب ستقتصر على تحديد حجم التعويضات فحسب، فيما يعد هزيمة للرئيس الأميركي السابق.
واتهمت كارول ترامب بالتشهير بها عندما أنكر في يونيو عام 2019 اغتصابها في غرفة تبديل الملابس بمتجر كبير في مانهاتن منتصف التسعينيات.
وقال لويس كابلان، قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن، إن حكم هيئة المحلفين الذي صدر في مايو بمنح كارول تعويضا قدره خمسة ملايين دولار بعد تشهير ترامب بها في أكتوبر 2022 أثبت أن ترامب أدلى بتصريحاته في 2019 مع «إصرار فعلي»، ولم يتبق إلا مسألة تحديد حجم التعويضات التي سيدفعها.
MENAFN06092023000130011022ID1107023727
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.