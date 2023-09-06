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أول قمة أفريقية حول المناخ تتبنى إعلان نيروبي الدعوة لهيكل تمويلي يلبي احتياجات القارة

9/6/2023 11:24:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتمت قمة تاريخية أفريقية امس بعدما تبنى القادة «إعلان نيروبي» المشترك الهادف إلى تسليط الضوء على الإمكانات التي تملكها القارة كقوة صديقة للبيئة، وفق ما أعلن الرئيس الكيني وليام روتو.
ولفت الرئيس الكيني وليام روتو إلى أنه تم تقديم تعهدات استثمارية بقيمة 23 مليار دولار في مجال الطاقات المتجددة خلال القمة التي استمرت ثلاثة أيام، بينها 4.5 مليارات دولار من الاستثمارات من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة.
وجاء في النسخة النهائية للوثيقة أن «هذا الإعلان سيشكل أساسا لموقع أفريقيا في عملية (مكافحة) تغير المناخ العالمية».
وفي البيان الختامي للقمة، طالبت الدول الافريقية المجتمع الدولي بالمساهمة في «زيادة قدرة إنتاج الطاقات المتجددة في افريقيا من 56 غيغاواط في العام 2022 إلى ما لا يقل عن 300 غيغاواط بحلول العام 2030 لمكافحة الافتقار إلى الطاقة وتعزيز الإمدادات العالمية من الطاقة النظيفة والمربحة».
واقترحت هذه الدول إنشاء «هيكل تمويلي جديد يتكيف مع احتياجات أفريقيا بما في ذلك إعادة الهيكلة وتخفيف عبء الديون» التي تلقي بعبء ثقيل على اقتصاداتها.
ودعت الدول الافريقية قادة دول العالم إلى «تأييد طرح فرض نظام ضريبة على الكربون الذي يشمل ضريبة على تجارة الوقود الأحفوري والنقل البحري والطيران، والتي يمكن زيادتها أيضا من خلال فرض ضريبة عالمية على المعاملات المالية».
وتعطي قمة نيروبي زخما للعديد من الفعاليات الدولية الرئيسية قبل مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (COP28)، انطلاقا من قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في الهند، مرورا بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد خلال سبتمبر الجاري، وبالاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين الذي سيعقد بالمغرب في أكتوبر المقبل.
وستتوج هذه المفاوضات بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب28» في دبي في نهاية نوفمبر المقبل الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام مناقشات حيوية بشأن إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري.

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