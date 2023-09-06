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إغلاق معبر بين باكستان وأفغانستان إثر تبادل حرس الحدود إطلاق النار

9/6/2023 11:24:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اندلعت اشتباكات مسلحة أمس بين قوات حرس الحدود الباكستانية ونظيرتها الأفغانية، حسبما أفاد مسؤولون، ما أدى إلى إغلاق أكثر المعابر الحدودية نشاطا في الحركة التجارية بين البلدين.
وقال مسؤول باكستاني، إنه «لم يتضح من أطلق النار، لكن أطلقت علينا النار من أسلحة خفيفة وثقيلة» من بينها «قذائف هاون»، ما أدى إلى جرح أحد عناصر حرس الحدود الباكستانيين.
من جهته، قال إرشاد مهمند من الإدارة المحلية في باكستان، إن الجانب الباكستاني أغلق المعبر الحدودي في أعقاب الاشتباك. وأضاف لوكالة «فرانس برس»، أن «القوات الأفغانية حاولت إقامة نقطة تفتيش في منطقة كان قد تم الاتفاق بين الطرفين على عدم إقامة نقاط بها».
وتابع أنه «بعد اعتراض الجانب الباكستاني، أطلقت القوات الأفغانية النار»، ما دفع بالقوات الباكستانية إلى الرد.
من جهتها، ألقت حكومة طالبان باللوم على باكستان، وقال المسؤول في مديرية الإعلام والثقافة في محافظة نانغارهار الأفغانية قريشي بدلون، إن «القوات الباكستانية اعتدت على الجانب الأفغاني حين أرادت القوات الأفغانية إعادة تنشيط موقعها القديم بحفارة»، وأضاف «أسفر الهجوم عن سقوط ضحايا».
وبحسب مسؤول في الشرطة الباكستانية، فإن إطلاق النار بدأ عند معبر طورخم الواقع في منتصف الطريق بين كابول وإسلام آباد. وما ان بدأ إطلاق النار حتى صدرت أوامر بإخلاء المعبر.

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