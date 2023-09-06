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الإليزيه يرحب بالزيارة المرتقبة لملك بريطانيا شرف لفرنسا وتعيد الدفء إلى العلاقات

9/6/2023 11:24:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت لندن وباريس أن زيارة ملك بريطانيا تشالز الثالث المرتقبة إلى فرنسا ستشكل فرصة للاحتفال بالصداقة طويلة الأمد بين فرنسا وبريطانيا.
وتأتي زيارة الدولة التي سيقوم بها الملك إلى باريس وبوردو، في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر الجاري، لترمز إلى إعادة الدفء إلى العلاقات الفرنسية-البريطانية.
وقال السكرتير الخاص للملك كريس فيتزجيرالد للصحافيين إن «زيارة الدولة ستحتفل بعلاقة بريطانيا مع فرنسا، وتسلط الضوء على تاريخنا وثقافتنا وقيمنا المشتركة».
وفي باريس، رحب الإليزيه بالزيارة التي «تشكل شرفا لفرنسا وتوضح عمق العلاقات التاريخية التي توحد بلدينا».
وشدد الإليزيه على «العلاقات القوية بين الملك تشالز الثالث وفرنسا، والعلاقة طويلة الأمد بين رئيسي الدولتين».

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