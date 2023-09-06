الإليزيه يرحب بالزيارة المرتقبة لملك بريطانيا شرف لفرنسا وتعيد الدفء إلى العلاقات
التاريخ
9/6/2023 11:24:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت لندن وباريس أن زيارة ملك بريطانيا تشالز الثالث المرتقبة إلى فرنسا ستشكل فرصة للاحتفال بالصداقة طويلة الأمد بين فرنسا وبريطانيا.
وتأتي زيارة الدولة التي سيقوم بها الملك إلى باريس وبوردو، في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر الجاري، لترمز إلى إعادة الدفء إلى العلاقات الفرنسية-البريطانية.
وقال السكرتير الخاص للملك كريس فيتزجيرالد للصحافيين إن «زيارة الدولة ستحتفل بعلاقة بريطانيا مع فرنسا، وتسلط الضوء على تاريخنا وثقافتنا وقيمنا المشتركة».
وفي باريس، رحب الإليزيه بالزيارة التي «تشكل شرفا لفرنسا وتوضح عمق العلاقات التاريخية التي توحد بلدينا».
وشدد الإليزيه على «العلاقات القوية بين الملك تشالز الثالث وفرنسا، والعلاقة طويلة الأمد بين رئيسي الدولتين».
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