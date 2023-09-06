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وزير الخارجية تضامن كويتي كامل مع الشعب الفلسطيني ودعم لنضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي

9/6/2023 11:24:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك على هامش أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ 160 في مقر الأمانة العامة بالعاصمة المصرية القاهرة.
وتم خلال اللقاء استعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري وجميع البنود المدرجة على جدول أعماله والقرارات والموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.
كذلك، التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله على هامش أعمال الاجتماع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأنروا) فيليب لازاريني.
واستعرض لازاريني جهود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ومشاريعها الإنسانية ونشاطاتها في تخفيف المعاناة عن اللاجئين الفلسطينيين حول العالم، مثمنا في هذا الإطار كل ما تقدمه الكويت تجاه تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ودعمه في مواجهة تداعيات الأزمات والمحن التي يواجهها لاسيما الإنسانية والاقتصادية والمعيشية منها، مشيدا بما تقدمه الكويت من مساهمات داعمة لمشاريع الوكالة الإنسانية لغوث اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي كل من الأردن ولبنان وسوريا والعراق وتركيا.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله تضامن الكويت الكامل قيادة وحكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني ودعمها لنضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي للحصول على كامل حقوقه السياسية المشروعة وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية، مجددا موقف الكويت المبدئي والثابت تجاه دعم أعمال الوكالة وأهدافها النبيلة ومساندتها باعتبارها ركيزة أساسية في تقديم وإيصال الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، مثمنا في السياق ذاته الجهود المقدرة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة المستضيفة للاجئين الفلسطينيين ولمساعيهم النبيلة في حفظ كرامة وحقوق الأشقاء الفلسطينيين ولدعمهم الكامل لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما تم خلال اللقاء بحث سبل ضمان استدامة أعمال وبرامج الوكالة نحو توفير المساعدات الطارئة للأشقاء الفلسطينيين وحشد الدعم الدولي في هذا الإطار.

MENAFN06092023000130011022ID1107023722

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