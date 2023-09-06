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سالم العبدالله ندعو إلى تجنب مهددات السلم الدولي وعدم الإساءة للأديان

9/6/2023 11:24:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وفد الكويت المشارك في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ160 التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة أمس.
وقال وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في كلمته أمام الاجتماع: «يأتي اجتماعنا بعد مضي أربعة أشهر على احتضان مدينة جدة للقمة العربية الـ (32) برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي يمكن اعتبارها انطلاقة جديدة لعملنا العربي المشترك من خلال اخذ زمام المبادرة والسعي نحو الاتفاق على الرؤى المشتركة لأولويات العمل العربي المشترك وذلك بما يصب في صالح المنطقة وينعكس على أمنها واستقرارها ورفاهية شعوبها ومواجهة التحديات الجسام والمخاطر المحيطة بعالمنا العربي وانعكاساتها إقليميا ودوليا».
وشدد الشيخ سالم العبدالله على أن «القضية الفلسطينية تظل في واجهة القضايا التي تشهدها منطقتنا العربية خاصة مع تصاعد العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على الشعب الفلسطيني الشقيق واستمرار الاقتحامات اليومية للحرم القدسي الشريف وبهذا الصدد قامت الكويت بتقديم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدولية من أجل اصدار المحكمة فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمر بحق الشعب الفلسطيني».
وأكد أن الكويت مستمرة على موقفها الثابت والمبدئي في دعم الحق الفلسطيني المبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وصولا لإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وحول الأحداث الجارية في السودان، قال وزير الخارجية إن الكويت تعرب عن بالغ قلقها جراء استمرار الاشتباكات المسلحة وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب صوت الحكمة والحوار لتجاوز الخلافات والعودة للمسار السياسي السلمي بما يحفظ للسودان أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، مشيرا إلى أن الكويت تعبر عن دعمها لجميع المبادرات الرامية لإنهاء الأزمة بما في ذلك الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة من خلال منبر جدة وكذلك جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة في استضافتها لقمة دول جوار السودان وغيرها من المبادرات الهادفة لإيجاد حل ينهي هذه الأزمة وتداعياتها السلبية على دول المنطقة وحماية المدنيين وتسهيل عبور المساعدات الإنسانية.
وجدد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله التزام الكويت بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن ودعم جميع الجهود التي تسهم نحو الوصول لحل سياسي شامل بما يتوافق مع المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن، كما أعرب عن تطلع الكويت للجهود المبذولة من أجل الوصول إلى حلول توافقية تسهم في الدفع بالعملية السياسية في ليبيا.
وحول الأوضاع في لبنان، اوضح أن الكويت تؤكد على أهمية التزام جميع الأطراف اللبنانية بالاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي بما يضمن سيادة لبنان وأمنه واستقراره والمضي قدما بالإصلاحات اللازمة لتحقيق تعافيه الاقتصادي.
كما نوه إلى تأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها وضرورة بذل الحكومة السورية خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو التوصل لحل سياسي سوري خالص بما يتوافق مع الاستحقاقات الدولية.
وفي سياق نبذ مشاعر الكراهية والتطرف والتعصب الديني، شدد الشيخ سالم العبدالله على أن الكويت تعرب عن استنكارها الشديد لاستمرار بعض المتطرفين بحرق نسخ من المصحف الشريف في خطوة استفزازية خطيرة لمشاعر المسلمين حول العالم، وتؤكد على موقفها المبدئي والثابت الداعي إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي وحكومات الدول المعنية مسؤولية التحرك السريع والعمل على وقف هذه الإساءات وعدم السماح باستغلال مبدأ حرية التعبير كذريعة للإساءة إلى جميع الأديان السماوية، مشيدة بعزم حكومة الدنمارك الصديقة عرض قانون منع الإساءة للديان داعين جميع حكومات الدول الصديقة لتبني مثل هذا القانون بما يعزز مبدأ التعايش السلمي واحترام الأديان.
واختتم وزير الخارجية بالقول إن: «إن الكويت تتابع باهتمام وعناية عددا من القضايا المتعلقة بمنطقتنا والعالم بما في ذلك استمرار تبعات الازمة الروسية - الأوكرانية ومسائل الأمن الإقليمي والدولي والتأكيد على مبدأ احترام سيادة الدول ورفض التدخلات الخارجية وقضايا مكافحة الإرهاب والتطرف وضمان حرية الملاحة في المياه الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقية قانون البحار وتأمين سلاسل إمداد الطاقة والغذاء والأمن المائي وإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل كما نرى أهمية تكثيف التعاون حيال بعض المواضيع المستجدة والتي من أهمها الأمن السيبراني ومجال الذكاء الاصطناعي وما يرتبط بهذه المجالات من مسائل تتطلب وضع الأطر الدولية المناسبة لتنظيمها وتجنب مهدداتها على الامن والسلم الدوليين».
هذا، وقد ناقش الاجتماع الوزاري الذي ترأسه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الذي تسلم رئاسة الدورة الحالية، مقترحا مقدما من الكويت حول التعاون العربي في مجال الذكاء الاصطناعي والذي تقدمت به اثناء اجتماعات المندوبين الدائمين في مقر الجامعة العربية.
كما ناقش الاجتماع جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات والموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة وبحث سبل مضاعفة الجهود لتحقيق الرؤى المشتركة في مواجهة التحديات المحيطة بالعالم العربي وانعكاسات ما يحدث إقليميا ودوليا وآثارها على أمننا واستقرارنا. كما تم بحث آليات تطوير مختلف مجالات التعاون بين المنظومة العربية والدول الصديقة والمنظمات الدولية الأخرى.
وقد أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي في كلمته بالجلسة الافتتاحية على ضرورة التضافر العربي واحترام وحدة وسيادة الدول، معربا عن الحاجة إلى توسيع شراكات الجامعة العربية مع التكتلات الدولية.
بدوره، قال الامين العام للجامعة العربية أحمد ابوالغيط إن الجامعة نجحت في التحرك على أكثر من صعيد لتعزيز شراكاتها الدولية، منوها إلى التطلع إلى القمة العربية الإفريقية المرتقبة في المملكة العربية السعودية باعتبارها خطوة لترسيخ العلاقات المشتركة.

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