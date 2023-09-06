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خلافات القوى العظمى تخيم على قمم آسيان في إندونيسيا

9/6/2023 11:24:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اجتمع قادة دول جنوب شرق آسيا مع كبار المسؤولين الأميركيين والصينيين واليابانيين في سلسلة قمم بإندونيسيا للبحث في التنافس بين القوى الكبرى وقضايا أخرى إقليمية، وذلك وسط خصومات جيوسياسية آخذة في الاحتدام بأنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادي.
وعقدت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تضم عشر دول، قمماً منفصلة مع كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية (آسيان+3)، وكذلك مع الولايات المتحدة وكندا وروسيا، ما يفسح المجال للقوى الكبرى لحشد دعم بلدان التكتل.
وقال لي تشيانغ، في مستهل القمة السنوية لدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين واليابان وكوريا الجنوبية (آسيان+3) أمس، «نسعى إلى أرضية مشتركة مع وضع خلافاتنا جانبا. نسعى للسلام بلا كلل».
وشدد تشيانغ على أنه من المهم تجنب «حرب باردة جديدة» عند التعامل مع الصراعات بين الدول، مؤكدا أن مواجهة المشكلات شرط أساسي لإيجاد حلول، في حين أن «سياسة النعامة» ستؤدي إلى تفاقم الأمور.
كما أجرى قادة «آسيان»، الذين يحذرون من مخاطر الانجرار لخلافات القوى العظمى، محادثات أوسع نطاقا مع نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس وزعماء دول شريكة أخرى منها: أستراليا والهند.

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