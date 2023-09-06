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بلينكن في كييف للدعم والمساعدة وروسيا تتهم واشنطن بـ إبقاء أوكرانيا في حالة حرب

9/6/2023 11:24:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الجيش الأوكراني إسقاط 7 صواريخ كروز روسية فوق العاصمة كييف، وذلك قبيل ساعات من وصول وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إلى العاصمة في زيارة غير معلنة تستغرق يومين.
وقالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية عبر تليغرام إن روسيا شنت هجوما صاروخيا على كييف في وقت مبكر من امس، في وقت أسقطت فيه أنظمة الدفاع الجوي في البلاد جميع الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها.
وذكر رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بوبكو، عبر تليغرام، أنه بحسب المعلومات الأولية لم يحدث أي دمار في كييف ولم تقع خسائر بشرية.
وعلى الصعيد السياسي، وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى كييف، امس، في زيارة تستغرق يومين، حيث أكد أن واشنطن ستواصل دعم أوكرانيا على المدى الطويل حتى تمتلك قوة ردع.
كما قال: «سندعم أوكرانيا بما تحتاجه لنجاح الهجوم المضاد»، وذلك مع دخول الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا على القوات الروسية شهره الرابع دون تحقيق مكاسب كبيرة.
وتابع: «واشنطن ستظل داعمة للقيادة الأوكرانية حتى تحقيق النصر»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها لتقوية الجيش الأوكراني وقوة الردع.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية في مؤتمر صحافي، إن زيارة بلينكن للإعلان على الأرجح عن حزمة جديدة من المساعدات الأميركية تتجاوز قيمتها مليار دولار.
كما أضاف المسؤول أن الوزير الأميركي سيلتقي في أول زيارة يقوم بها مسؤول أميركي كبير لكييف منذ بداية الهجوم الأوكراني المضاد، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا وبمسؤولين كبار آخرين وشخصيات من المجتمع المدني.
في هذه الأثناء، أيد البرلمان الأوكراني تعيين رستم أوميروف وهو تتري من شبه جزيرة القرم وزيرا للدفاع.
وتعهد أوميروف أمس بالقيام بكل شي لتحرير «كل شبر» من الأراضي الأوكرانية، وقال على صفحته على فيسبوك «سأقوم بكل شيء ممكن وغير ممكن من أجل انتصار أوكرانيا، حين نحرر كل شبر من بلادنا وكل فرد من أفراد شعبنا». وأضاف: «مخططنا يرتكز على النصر دون مساومات طفيفة أو محادثات».
وعلى الجانب الروسي، اتهم الكرملين الولايات المتحدة بـ «إبقاء أوكرانيا في حالة حرب»، وأكد أن المساعدة الأميركية لا يمكن أن «يكون لها تأثير على نتيجة العملية العسكرية الخاصة».
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمتها للدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا ليل امس الاول فوق منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا. وقال ألكسندر بوغوماز حاكم منطقة بريانسك عبر تليغرام إنه لم تحدث أضرار أو إصابات.

واشنطن ستزود كييڤ بذخائر تحتوي على يورانيوم منضب

واشنطن ـ أ.ف.پ: أعلن «الپنتاغون» أمس، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا ذخائر تحتوي على يورانيوم منضب، وهي قذائف فعالة ضد الدبابات والمركبات المدرعة.
وأوضح «الپنتاغون»، في بيان، أن هذه الذخيرة من عيار 120 مليمترا مخصصة لدبابات أبرامز الأميركية التي وعدت واشنطن بتسليمها إلى كييڤ في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.
وتساعد كثافة اليورانيوم، حوالي 1.7 مرة كثافة الرصاص، هذه الذخيرة على اختراق المدرعات الثقيلة.
لكن اليورانيوم المنضب مثير للجدل بسبب ارتباطه بمشكلات صحية مثل السرطان وعيوب خلقية في صراعات سابقة، رغم أنه لم يثبت بشكل قاطع أن هذه الذخائر السبب في ذلك.
وكانت الولايات المتحدة في طليعة الدول التي قدمت الدعم لأوكرانيا، وسرعان ما شكلت تحالفا دوليا لدعم كييڤ بعد بدء الغزو الروسي العام الماضي وقد حشدت مساعدات من عشرات البلدان.

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