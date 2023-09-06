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السجن 22 عاما ليميني متطرف من جماعة براود بويز وهاريس تدعو لمحاسبة مسؤولي هجوم الكابيتول

9/6/2023 11:24:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الذي شنه أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونغرس الأميركي في «الكابيتول» لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية 2020 وما تخللها من أعمال عنف «حتى لو كان من بينهم ترامب» نفسه.
وقالت هاريس في مقابلة مع وكالة «أسوشيتيد برس»من العاصمة الإندونيسية جاكرتا على هامش قمة رابطة آسيان «دعوا الأدلة والحقائق تأخذ مجراها».
وأضافت نائبة الرئيس إن: «الديموقراطية هشة للغاية ولن تكون قوية إلا بقدر رغبتنا في القتال من أجلها».
تصريحات هاريس واكبت الحكم الذي أصدرته محكمة أميركية بسجن القائد السابق لمجموعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة انريكي تاريو مدة 22 عاما، في أقسى حكم حتى الآن يصدر في حق مشارك في الهجوم على مبنى الكابيتول.
وهو الحكم الخامس الذي يصدر خلال الأسبوع الماضي على أعضاء من «براود بويز» أدينوا إلى جانب تاريو بالسجن لفترات تراوح بين 10 سنوات و18 سنة وهي ثاني أشد عقوبة صدرت بحق ستيوارت رود مؤسس الميليشيا اليمينية المتطرفة حماة القسم أو «أوث كيبر».
وقال القاضي تيموتي كيلي في واشنطن خلال جلسة النطق بالحكم: «ذاك اليوم حطم تقاليدنا الراسخة بالانتقال السلمي للسلطة».
وطلب الادعاء السجن 33 عاما لتاريو الذي لم يكن في واشنطن في السادس من يناير 2021 خلافا للمتهمين الـ 4 الآخرين. لكن تم اتهامه بتوجيه الاعتداء على مبنى الكابيتول بواسطة أعضاء «براود بويز». واعتبر القاضي كيلي أن تاريو البالغ 39 عاما «كان القائد الرئيسي للمؤامرة».
ولم يتعاطف القاضي مع الندم الذي عبر عنه المتهم الذي بدا عليه التأثر. ووصف تاريو السادس من يناير 2021 بأنه «يوم مروع» متوسلا «الرأفة» به على غرار ما فعلت شقيقته وخطيبته ووالدته من قبله.
وحث المدعي العام كونور مولرو القاضي على فرض عقوبة على تاريو أقسى من تلك التي صدرت في حق المتهمين الآخرين في هذه القضية.
وأخد كيلي في تقييمه في الاعتبار بعض ما تقدم به المدعون العامون لكنه أصدر عقوبات بالسجن أقل من تلك التي طلبها الادعاء، معتبرا أن المتهمين «لم تكن لديهم نية القتل».
في المقابل، أكد وكلاء الدفاع أن موكلهم لم يكن لديه أي سيطرة على مجريات الأحداث بسبب غيابه عن واشنطن في ذلك اليوم إلا ان القاضي رأى أن هذه الحجة ليست إلا محاولة «للنأي بنفسه» عن هجوم الكابيتول.
وتواجد انريكي تاريو يومها في باليتمور في ولاية ميريلاند المجاورة بسبب قرار قضائي أمره بمغادرة العاصمة الفيدرالية.
وكان هذا القرار من بين الشروط للإفراج عنه بعد توقيفه مدة يومين لإحراقه لافتة كتب عليها «حياة السود مهمة» تابعة لكنيسة في واشنطن يرتادها خصوصا أميركيون سود خلال تظاهرة شهدت تجاوزات في ديسمبر.
وشدد المدعون العامون على أن «غياب تاريو الجسدي لا يخفف بشيء خطورة أفعاله لأنه كان بمنزلة ضابط أكثر منه جنديا عاديا».
وطالب محاميه نايب حسن بتبرئة موكله وهو ابن عائلة مهاجرة من كوبا وأصله من ولاية فلوريدا في جنوب شرق البلاد، مشددا رغم إدانته السابقة بتهمة بيع معدات طبية مسروقة، على تعاونه مع السلطات الفيدرالية على صعيد قضايا اتجار بالمخدرات أو البشر.
ومنذ السادس من يناير 2021، أوقف اكثر من 1100 شخص ووجه الاتهام إليهم. وأدين أكثر من نصفهم وفرض على غالبيتهم عقوبات بالسجن.

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