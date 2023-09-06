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أولادنا أمانة بأعناقنا

9/6/2023 11:24:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لا شك أن الطفل يولد على الفطرة وديعا تقيا لا تشوبه شائبة، فيبدأ في النمو ويكبر ويتعلم من الوسط المحيط به وكلما ارتقى اكتــسب الكثير من المعارف والعادات والقيم فيصبح لديه وعلى فترات من الزمن كم هائل من الأنماط السلوكية ليعبر عليها جسر التوازن الانفعالي، ليصبح نضجه بعد ذلك على مستوى التكامل النفسي والبدني، فالأسرة في مفهومها هي بناء التكامل لشخصية الفرد لينمو هؤلاء البراعم.. عدة المستقبل وهم في قوتهم الذاتية.
ولقد كنت في أحد الأيام ضيفا على الجانحين (الاحداث) ألقي محاضرة علمية وثقافية في دار الملاحظة التابعة لإدارة الأحداث التابعة لـــوزارة الشؤون الاجتماعية، ولقد انفطر قلبي حزنا على هؤلاء الصبية الصغار الذين رمتهم الاقدار في هذا المكان، وكنت أتفحص هذه الوجوه البريئة التي تحولت الى مآس، فكل من هؤلاء الاطفال في الحقيقة له قصة وفي قلبه «غصة» وقد استطعت ان أنتزع منهم الاعترافات العفوية المليئة بالحسرات وهي قصص مأساوية سببها الاسرة التي انحرفت عن هدفها وهو البناء الحقيقي لهؤلاء الأبناء وهدمت ذلك البناء الذي شيد بفترات طويلة من الزمن، فالتفكك الأسري والطلاق وتعدد الزوجات وغياب الوالدين عن المنزل سببت شرخا كبيرا لا يمكن إصلاحه، وان أصلح فسينضح آلاما نفسية لا يمكنها أن تلتئم من تلقاء نفسها ما لم تكن الأسرة هي المرهم الحقيقي المساعد على شفائها.
فالأبناء أمانة في أعناقنا ونحن مسؤولون عنهم فحتى لا تمتلئ دور الرعاية وسجون الاحداث بفلذات أكبادنا فلابد للأسرة أن تصحو من كبوتها، وأن تبدأ باحتضان أبنائها وبناتها بحنان كبير يدفئهم ويحميهم من هذه البؤر الاجتماعية الفاسدة التي ابتلي بها مجتمعنا الكويتي الأصيل.

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