إضاءات طبية في صحة العيون 34

إضاءات طبية في صحة العيون 34
التاريخ
9/6/2023 11:24:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بمناسبة الأجواء الحارة التي نعيشها في البلاد هذه الأيام، ومنذ بدء موسم الصيف شديد الحرارة، والذي يتميز أيضا بشمس عالية السطوع، وشديدة الحرارة، سنحاول في المقال التالي أن نتعرف على خطورة أشعة الشمس، خصوصا في الصيف على العين.
إن التعرض لأشعة الشمس، ودرجات الحرارة المرتفعة قد يعرض الإنسان إلى إصابة العين ببعض المشكلات، ومن ضمن هذه المشكلات المتعددة تكون نسيج على العين، وهذا المرض له مضاعفات مختلفة.
والتعرض للشمس خصوصا - كما قلنا - في فصل الصيف أثناء ارتفاع درجات الحرارة ينتج عنه خروج موجات الأشعة فوق البنفسجية، وهذه الأشعة لا يستطيع كل الناس تحملها، فالقدرة على تحملها تختلف من شخص إلى آخر، والأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل هذه الأشعة تحدث لهم مشكلات منها تكون النسيج على العين من الخارج، وهذا النسيج يغطي على القرنية ويسمى «ظفرة العين»، وهذا النسيج إذا لوحظ من بدايته كان علاجه سهلا.
وأما الوقاية من هذه المشكلة التي تتسبب فيها أشعة الشمس من خلال موجات الأشعة فوق البنفسجية فتكون من خلال ارتداء النظارات الشمسية، والتي يكون فيها نوع مخصص يمنع مرور أشعة الشمس نهائيا للعين، كذلك ننصح بعدم التعرض لفترات طويلة للشمس، وفي حالة تكوين هذا النسيج وزحفه حتى وصوله للقرنية لابد من عمل استئصال كامل لهذا النسيج.
وننصح الأشخاص بعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة إلا للضرورة القصوى، وفي حال التعرض لها يفضل ارتداء النظارة الشمسية، وكذلك البحث عن الظل، وارتداء القبعات ذات الألوان الفاتحة، وكذلك الابتعاد عن الخروج أو تجنب الخروج ساعات ذروة ارتفاع الحرارة، كذلك ننصح باستخدام واق للشمس حول العينين لتقليل الأضرار الناجمة عن التعرض للأشعة، وأيضا ننصح بمراجعة طبيب العيون عند الشعور بأي أضرار بعد التعرض للأشعة لفترة طويلة.
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