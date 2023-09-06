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إضاءات طبية في صحة العيون 34

9/6/2023 11:24:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بمناسبة الأجواء الحارة التي نعيشها في البلاد هذه الأيام، ومنذ بدء موسم الصيف شديد الحرارة، والذي يتميز أيضا بشمس عالية السطوع، وشديدة الحرارة، سنحاول في المقال التالي أن نتعرف على خطورة أشعة الشمس، خصوصا في الصيف على العين.
إن التعرض لأشعة الشمس، ودرجات الحرارة المرتفعة قد يعرض الإنسان إلى إصابة العين ببعض المشكلات، ومن ضمن هذه المشكلات المتعددة تكون نسيج على العين، وهذا المرض له مضاعفات مختلفة.
والتعرض للشمس خصوصا - كما قلنا - في فصل الصيف أثناء ارتفاع درجات الحرارة ينتج عنه خروج موجات الأشعة فوق البنفسجية، وهذه الأشعة لا يستطيع كل الناس تحملها، فالقدرة على تحملها تختلف من شخص إلى آخر، والأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل هذه الأشعة تحدث لهم مشكلات منها تكون النسيج على العين من الخارج، وهذا النسيج يغطي على القرنية ويسمى «ظفرة العين»، وهذا النسيج إذا لوحظ من بدايته كان علاجه سهلا.
وأما الوقاية من هذه المشكلة التي تتسبب فيها أشعة الشمس من خلال موجات الأشعة فوق البنفسجية فتكون من خلال ارتداء النظارات الشمسية، والتي يكون فيها نوع مخصص يمنع مرور أشعة الشمس نهائيا للعين، كذلك ننصح بعدم التعرض لفترات طويلة للشمس، وفي حالة تكوين هذا النسيج وزحفه حتى وصوله للقرنية لابد من عمل استئصال كامل لهذا النسيج.
وننصح الأشخاص بعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة إلا للضرورة القصوى، وفي حال التعرض لها يفضل ارتداء النظارة الشمسية، وكذلك البحث عن الظل، وارتداء القبعات ذات الألوان الفاتحة، وكذلك الابتعاد عن الخروج أو تجنب الخروج ساعات ذروة ارتفاع الحرارة، كذلك ننصح باستخدام واق للشمس حول العينين لتقليل الأضرار الناجمة عن التعرض للأشعة، وأيضا ننصح بمراجعة طبيب العيون عند الشعور بأي أضرار بعد التعرض للأشعة لفترة طويلة.

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