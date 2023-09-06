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سياسة النهوض التعليمي

9/6/2023 11:24:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) @Lines_Title


لا شك أن العملية التعليمية لدينا تحتاج إلى قدر كبير من التطوير، ولكننا لو نظرنا إلى المناهج التعليمية لوجدناها ثقافة عالية تعطى لأبناء المجتمع، وإنما تبقى السياسة التعليمية والاحتياجات المعاصرة في التعليم كمناهج ومفاهيم تتطور حولنا بسرعة التطور التكنولوجي الذي نشهده اليوم، ومن أهم سياسات التعليم اليوم هي الأنشطة التعليمية الفعالة، فعامل الحركة مهم جدا لطالب اليوم أكثر من أي جيل مضى، فهو يعيش في عالم السرعة والحركة، وعلينا مجاراة السبل التي تلعب دورا في توصيل المعلومة التي تتناسب مع نفسيات طلاب اليوم، فالتعليم بالأنشطة أمر مهم من أجل صقل الطالب بالمعلومة بدلا من الاستماع الممل والمرهق لنفسيته، فخلو المناهج من الأنشطة سبب مباشر في ظاهرة الغش، والهروب من المدارس، والانحدار في مخرجات التعليم، كما أنها سبب ثانوي للعنف والعدوان، والأنشطة حل سريع ومباشر للحماية من تلك الظواهر.
إلى جانب تمديد ساعات الدراسة في فصل الشتاء والربيع في الكويت، وذلك لسد الفاقد التعليمي الذي يعانيه طلابنا اليوم من جهة، ورفع مستوى القيم السلوكية من جهة أخرى، فعلى المسؤولين والمختصين في وزارة التربية العمل الجاد في إلقاء الضوء على هاتين السياستين كخطوة أولى في معالجة التدهور التعليمي.
ومن المهم أيضا تشجيع المعلمين أصحاب المشاريع التعليمية والهمم على وضع بصماتهم في النهج التعليمي بدلا من احباطهم وقمعهم، فهناك فئة من الشباب المعلمين في الكويت لهم التحية والتقدير على جهودهم المبذولة في التصدي للدروس الخصوصية، ونشر الوعي التعليمي بين الطلبة ومساندة الواقع التعليمي ليس عن طريق الوزارة، وإنما اعتمادا على جهودهم الخاصة باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي واستثمار التكنولوجيا الحديثة في التطوير والابداع قدر المستطاع.
كذلك ومن المهم أيضا تسليط الضوء على مكامن الضعف لدى الطلبة في القراءة والكتابة وتعلم القرآن الكريم ثقافة وتلاوة وحفظا، وذلك لجميع طلاب المراحل التعليمية حتى الجامعية للأسف إلا من رحم ربي منهم.
كذلك من الأمور المهمة أيضا التي تتطلب اليوم النظر إليها ومعالجتها مسألة الحقيبة المدرسية التي باتت قضية قديمة منذ أزل لم تعالج حتى اليوم، ومحط قلق لأولياء الأمور وتراجع وإهمال ملحوظ من المسؤولين، فالعالم المتقدم عالج تلك الأمور بالتكنولوجية الحديثة ونحن لا نزال على النهج القديم، حيث اتباع سياسة التعليم بالخفة والانطلاق بدل التثاقل أمر مهم في رفع كفاءة طالب اليوم، فالأمور الصغيرة هي أساس تنمية قيم سلوكية تغرس في نفسية الطالب وتجعله أكثر انطلاقا وحبا في التعليم.
وأخيرا وليس بآخر، السياسة التعليمية المتطورة والمعلم الصالح والمجتهد هما نبراس التعليم المثمر والنهوض بالسلك التعليمي واللذان يؤمنان التنمية لا التراجع، فمن المهم تسليط الضوء على أداء المعلم ومهاراته التربوية والتعليمية وسلوكياته العامة داخل الحرم المدرسي، وعندما تتم معالجة ما سبق كأول خطوة للنهوض سوف تتمكن الوزارة من وضع السياسات الثانوية والمعدة اليوم من قبل المختصين في معالجة التدهور التعليمي.

MENAFN06092023000130011022ID1107023715

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