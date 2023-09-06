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خلف الثراء

9/6/2023 11:24:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يقول أحدهم إن الطواويس البشرية لا يختلف حالها عن الطواويس ذات الريش، ترى الطاووس من هؤلاء يجر ذيلا كبيرا عريضا من الثراء وترى الطاووس الثاني يجر ذيلا أكبر من الشهرة، وترى الطاووس الثالث يحمل ذيلا هائلا من النفوذ، تحاول أن تجد شيئا خلف الثراء، فلا تجد وتنقب عن إنسان خلف الشهرة فلا تعثر عليه، وتسعى إلى التعرف على روح بشرية خلف النفوذ فلا تجدها، والمأساة الحقيقية أن هذه الطواويس لا تدري أنها تحولت إلـــى مجرد ذيول... لذيلها الجميل!
وفي المقابل هناك طائر صغير وبسيط يتنقل من مكان إلى مكان في خفة النسيم، لا ينظر خلفه بحثا عن شخص يعجب بذيله، ولا يلتفت حواليه منتظرا شخصا يصفق له
ويمجد به، ولا يرائي ويتصلف على غيره، وشبيه هذا الطائر البسيط في دنيا البشر هو ذلك الإنسان الذي لا ينوء بأغلال ثروة طائلة أو شهرة طائرة بسبب حبه للظهور بدور المتفوق المتميز دائما، أو منصب أو سلطة طاغية، هو ذلك الذي يعيش حياته حرا طليقا لا يستعبده ذيل ملون رائع!
تأكد أن غالبية من لديهم عقدة النقص من المتكبرين واعون ومستبصرون بأنفسهم بأن قيمتهم ومكانتهم واحترامهم لا يمكن أن يحصلوا عليها إلا من خلال تكبرهم وتغطرسهم وغرورهم وممارسة فوقيتهم على الآخرين.
والشخص المتكبر - في حقيقة الأمر- هو إنسان تافه في كلامه سفيه وأرعن في تصرفاته ووضيع، مهما كان هذا الانسان متعلما أو غير متعلم، غنيا أو فقيرا، كبيرا أو صغيرا، إلا انه يبقى ناقصا والدليل على نقصانه انه تجرأ على صفة من صفات الله سبحانه وتعالى ألا وهي صفة التكبر فهو وحده سبحانه (المتكبر).
والكثير من تلك العينات موجود بين ظهرانينا، عينات ناقصي العقل والتفكير، سيئي التعامل والتصرفات.
لكن مشكلتنا أحيانا اننا لا نكتشف أولئك الأشخاص، ولا نعرف حجمهم الحقيقي الا بعد فترة من الزمن للأسف.
أي بعد ما يبدأون ينهجون معك فجأة نهجا شاذا أمامك في سلوكهم وتعاملهم وتصرفاتهم، ذلك ومن أجل التغطية على فشلهم وقلة حيلتهم ودناءتهم، لا يختلف حالهم عن حال الطواويس ذات الريش.
وبشكل عام يبقى المتكبر شخصا ضعيفا لا يعرف كيف يكون حرا وربما لا يعي مدى أهمية أن يكون كذلك، يتحرك بمعزل عن إرادته ووجوده ورغباته وحقيقته، موجود نعم لكنه لا يتمتع بثقل ذاتي يفصح عنه.
هو ذلك الذي يريد أن تصل «ذاته»، ويسمع صوته لا أن تصل رسالته، يحمل الرسالة كلما أوصلته ويتركها إذا أثقلته، ويتثاقل كما قيل عند النفير ويسارع حين تأتي الغنائم، أول الحاضرين عند الطمع وآخرهم عند الفزع، أحرص ما يكون على شرف المقدمة وإن لم يكن أهلا لها، طامح للخلود وكم له من أقنعة.

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