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عطاء وسخاء الكويت

9/6/2023 11:24:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) [email protected]


الكويت منذ القدم جبلت على البذل والعطاء والسخاء، ومنذ أن منّ الله على بلدنا الغالي بنعمة النفط وهي تفتح ذراعيها لكل إنسان شريف يسعى إلى العمل الشريف والرزق الحلال، ولكن الصورة لم تكن وردية دوما كما كنا ومازلنا نتصور هذا الوضع، فلما اتسعت رقعة التعمير واستقدمنا الآلاف للعمل بالكويت جاء من يريد عملا ورزقا، وجاء أيضا من يتعجل الثراء.
وللأسف أقدمت بعض الشركات الوهمية التي لا هدف لها إلا الربح على استجلاب العمالة لتحقق ربحا سريعا.
وها هي بعض العمالة الآسيوية ترتكب جرائم، حيث تطالعنا الأخبار كل يوم بجريمة متنوعة تصل إلى حد التعدي على رجال الأمن، وبتنا نرى أشكالا من الإجرام التي لا مثيل لها من سرقة المكالمات الهاتفية، وكل مكان اصبح وكرا لسرقة المكالمات الدولية حيث يبيعونها بأرخص الأثمان، ما يضيع أموالا كثيرة على وزارة المواصلات وسرقة الكيبلات الكهربائية، وكلنا نعلم العام الماضي كيف فتحوا محولا وأرادوا أن يسرقوا كيبلا فصعقهم وماتوا.
كما أن هناك جرائم قتل وحشية يرتكبها البعض وغيرهم، تقشعر منها الأبدان، وبالنسبة للمخدرات فحدث ولا حرج، فهي من كل لون ونوع وبكميات لم نسمع عنها من قبل وبأساليب تهريب متجددة، فهم لا يكلّون ولا يملّون في محاولاتهم إغراق الكويت بالمخدرات وتصنيع الخمور.
ولماذا نحرص على استقدام هؤلاء وشرورهم معروفة تغطي وتلطخ صفحات الصحف؟ فهل من حل يخلص الكويت من هؤلاء العابثين بأمنها؟ فمن أمن العقوبة أساء الأدب، ومن الذي يحميهم ومن الذي يستقدمهم ولا عمل لهم؟
ان الأمر يحتاج إلى قرار شجاع بعدم استقدامهم إلى الكويت، لأن أمن الكويت فوق كل اعتبار، وكثير من العمالة السائبة نصبوا لهم شبرات وخياما أمام شبرة الخضار في منطقة كبد.
على الجهات الأمنية المعنية الضرب بيد من حديد على هؤلاء وعلى من يستقدمهم لأن أمن الكويت فوق كل اعتبار.
اللهم احفظ بلدي الكويت وأمـــيرها وشــعبها ومن عليها من المخلصين من كل مكروه اللهم آمين.

MENAFN06092023000130011022ID1107023713

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