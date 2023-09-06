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رسالة إلى معالي وزير التربية والتعليم

9/6/2023 11:24:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) [email protected]

في بدء سطور مقالنا، ننتهز الفرصة ونتقدم بالتهنئة للدكتور عادل علي إبراهيم المانع وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي على منحه الثقة وتوليه منصبه الجديد، وندعو له الله أن يسدد خطاه في إصلاح التعليم وتعديل المسار للنهج الصحيح.
كلماتنا اليوم لا تخوض سطورها في الهيكل الإداري، بل حروف مقالنا اليوم تسلط الضوء على منهجية التدريس، وإليكم البعض منها يا معالي الوزير، على أمل أن يستفاد من كلماتنا في خطتكم لإصلاح التعليم:
٭ الأسابيع الدراسية: لوحظ معالي الوزير منذ جائحة كورونا ـ والله لا يعيدها من أيام ـ أصبحت الأسابيع الدراسية المفترض أن يدرس بها المنهج قليلة! وقد يسأل البعض: كيف؟ أنا أقول: للأسف الشديد معالي الوزير أن من يضع الأسابيع الدراسية لا ينظر للإجازات الحكومية! وإذا نظر فللأسف الشديد لا ينظر للعوامل الطبيعية (مثل الأمطار والغبار وغيرهما)، بمعنى أنه في بعض الأوقات، ومثلما حدث في العام الماضي وبسبب الأمطار، منحت الدولة عدة إجازات في المدارس والجامعات، وللأسف بعد هذه الإجازات لم تقم الإدارات التعليمية والتربوية بتعويض تلك الأيام الدراسية للطلبة، والناتج أن الطالب في جميع المراحل الدراسية لم يتحصل على المنهج الدراسي بالكامل والسبب العوامل الطبيعية!
٭ تطوير المناهج: وأسلط الضوء هنا على بعض الأساتذة في الجامعات والكليات والمعاهد الفنية، فهناك ظاهرة يا معالي الوزير غريبة وهي أنه يوجد بعض الأساتذة غير ملتزم بتوصيف المواد بل يقوم بتطوير المناهج دون الاعتماد من مجلس الإدارة! بل نجد البعض منهم يقوم بتغيير أزمنة مقررات المنهج! فهل يعقل يا معالي الوزير؟! وسأضرب مثالا مجازيا لا علاقة له بكلية الحقوق إلا بأن من أرسل له كلماتي تعلم ودرس في هذا الصرح العظيم وهو د.عادل المانع وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، هل يعقل أن يدرس «جزائي 2» قبل «جزائي 1»؟!
٭ الساعات الدراسية: معالي الوزير، كم من مقال ناشدنا من خلاله أنه حان الوقت لتغيير الساعات الدراسية، فلا يعقل أن ما نصت عليه القوانين بالأمس البعيد للقليل من الطلبة لا يزال معتمدا في حاضرنا مع تزايد وإقبال الطلبة على الجامعات والكليات والمعاهد الفنية! حان الوقت لتغيير النصاب المعتمد لأعضاء هيئة التدريس، بزيادة الساعات لا بتقليلها دكتورنا.
مسك الختام: وللحديث بقية معالي وزير التربية والتعليم.

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