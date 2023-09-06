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الإنجليزية يبدأ حملة الدفاع عن لقب سلة الناشئين بمواجهة الأرثوذكسي

9/6/2023 11:24:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – أصدر اتحاد كرة السلة، جدول مباريات بطولة دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة عن الموسم الحالي 2023، والذي سينطلق يوم غد، بمشاركة ثمانية أندية، وتستمر منافساته حتى 26 من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، علما بأن المباريات ستقام في صالتي الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب والحسن في إربد.
ويبدأ فريق الإنجليزية، مهمة الدفاع عن اللقب بمواجهة فريق الأرثوذكسي عند الساعة السادسة مساء في صالة الأمير حمزة، ويسبقها مواجهة فريقي اتحاد عمان والأشرفية عند الساعة 4 مساء بالمكان نفسه، فيما تحتضن صالة الحسن في محافظة إربد مواجهتي كفريوبا والجليل "ديربي الشمال"، عند الساعة 4 مساء، على أن يلتقي شباب بشرى مع بيت ايدس عند الساعة 5:30 مساء.
وتقام البطولة وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاب وإياب"، على أن تتأهل أربعة فرق إلى المرحلة النهائية، بحيث يلعب الأول مع الرابع والثالث مع الثاني مباراة واحدة، لتحديد الفريق المتأهل لـ "سلسلة النهائي" القصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، ويحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه بتحقيق انتصارين، كما سيلعب "سلسلة قصيرة" من ثلاث مباريات أيضا لتحديد "المركز الثالث".
ويحمل فريق الإنجليزية لقب النسخة الأخيرة من دوري الناشئين تحت 18 سنة، بعد منافسة شرسة مع فريق اتحاد عمان، الذي حل وصيفا، فيما جاء خلفه فريق الجليل في المركز الثالث بفوزه على الأرثوذكسي بلقاء فاصل.
وشهدت منافسات دوري الفئات العمرية لكرة السلة للموسم الماضي، العديد من المشاهد الإيجابية التي تدعو للتفاؤل مع ارتفاع المستوى الفني بين الفرق المتنافسة، ولعل أكثرها بهجة هو مشاهدة مدرجات الصالات الرياضية، تكتظ بالحضور الجماهيري، خاصة تلك الصورة التي رسمتها جماهير فريقي الأرثوذكسي والإنجليزية في المباراة الختامية لدوري الناشئين تحت 16 سنة، وسط تطلعات بتكرار المشهد في منافسات الموسم الجديد، الذي يغيب عنه النادي الرياضي.



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