الإنجليزية يبدأ حملة الدفاع عن لقب سلة الناشئين بمواجهة الأرثوذكسي
التاريخ
9/6/2023 11:24:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – أصدر اتحاد كرة السلة، جدول مباريات بطولة دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة عن الموسم الحالي 2023، والذي سينطلق يوم غد، بمشاركة ثمانية أندية، وتستمر منافساته حتى 26 من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، علما بأن المباريات ستقام في صالتي الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب والحسن في إربد.
ويبدأ فريق الإنجليزية، مهمة الدفاع عن اللقب بمواجهة فريق الأرثوذكسي عند الساعة السادسة مساء في صالة الأمير حمزة، ويسبقها مواجهة فريقي اتحاد عمان والأشرفية عند الساعة 4 مساء بالمكان نفسه، فيما تحتضن صالة الحسن في محافظة إربد مواجهتي كفريوبا والجليل "ديربي الشمال"، عند الساعة 4 مساء، على أن يلتقي شباب بشرى مع بيت ايدس عند الساعة 5:30 مساء.
وتقام البطولة وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاب وإياب"، على أن تتأهل أربعة فرق إلى المرحلة النهائية، بحيث يلعب الأول مع الرابع والثالث مع الثاني مباراة واحدة، لتحديد الفريق المتأهل لـ "سلسلة النهائي" القصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، ويحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه بتحقيق انتصارين، كما سيلعب "سلسلة قصيرة" من ثلاث مباريات أيضا لتحديد "المركز الثالث".
ويحمل فريق الإنجليزية لقب النسخة الأخيرة من دوري الناشئين تحت 18 سنة، بعد منافسة شرسة مع فريق اتحاد عمان، الذي حل وصيفا، فيما جاء خلفه فريق الجليل في المركز الثالث بفوزه على الأرثوذكسي بلقاء فاصل.
وشهدت منافسات دوري الفئات العمرية لكرة السلة للموسم الماضي، العديد من المشاهد الإيجابية التي تدعو للتفاؤل مع ارتفاع المستوى الفني بين الفرق المتنافسة، ولعل أكثرها بهجة هو مشاهدة مدرجات الصالات الرياضية، تكتظ بالحضور الجماهيري، خاصة تلك الصورة التي رسمتها جماهير فريقي الأرثوذكسي والإنجليزية في المباراة الختامية لدوري الناشئين تحت 16 سنة، وسط تطلعات بتكرار المشهد في منافسات الموسم الجديد، الذي يغيب عنه النادي الرياضي.
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