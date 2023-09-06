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مان يونايتد يخرج عن صمته بشأن الاتهامات الموجهة لنجمه أنتوني

9/6/2023 11:24:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم الأربعاء، أنه يأخذ "على محمل الجد" الاتهامات الموجهة لجناحه البرازيلي أنتوني من قبل صديقته السابقة بالاعتداء الجسدي.

واستُبعد أنتوني يوم الإثنين من تشكيلة منتخب بلاده التي ستخوض تصفيات كأس العالم 2026، بسبب هذه الاتهامات التي طالت ابن الـ23 عاماً.

ونفى أنتوني الاعتداء الجسدي على صديقته السابقة غابرييلا كافالين في بيان عبر حسابه على إنستغرام، مشيراً إلى أنه كان "ضحية اتهامات باطلة".

وقال الدولي البرازيلي "أستطيع أن أؤكد بهدوء أن الاتهامات كاذبة، وأن الأدلة التي قُدّمت وستُقدّم ستُظهر أني بريء".

ونشرت تقارير صحافية برازيلية رسائل عبر تطبيق واتساب، يُزعم أنها بين أنتوني وكافالين وأن اللاعب يهدد فيها شريكته السابقة.

وفي إحدى المحادثات التي نقلتها وسائل الإعلام المحلية، قالت كافالين إنه يجب عليه الاعتذار عن "الركلات والاعتداءات". ثم يبدو أن أنتوني يرد على ذلك بكلمة "آسف".

وتظهر كافالين أيضاً في إحدى الصور وهي مصابة بجرح واضح في الرأس.
وإزاء هذه الاتهامات، وجد مان يونايتد نفسه مضطراً الى الخروج ببيان قال فيه أنه على دراية "بالادعاءات الموجهة ضد أنتوني وأخذ علماً بأن الشرطة تجري تحقيقات".

وأضاف "كناد، نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، مع الأخذ في الاعتبار تأثير هذه الادعاءات والتقارير اللاحقة على الناجين من الاساءات".

ولم يذكر مانشستر ما إذا كان سيحافظ على أنتوني ضمن تشكيلته أم سيتكرر ما حصل مع لاعبه السابق مايسون غرينوود الذي تعرضت مسيرته لضربة قاسية جداً بعدما أوقف في يناير 2022 على خلفية شريط فيديو يظهر شابة بوجه دموي وكدمات على جسدها، مع عبارة "إلى كل من يريد معرفة ما فعله مايسون غرينوود بي فعلاً".

أفرج عنه بكفالة في فبراير 2022 قبل أن يعاد سجنه لخرقه الشروط القانونية، ليخرج مجدداً من السجن في تشرين أكتوبر الماضي. أسقطت تهم محاولة الاغتصاب والاعتداء عنه في فبراير الماضي، بعد انسحاب الشهود الرئيسيين والأدلة الجديدة التي كشف النقاب عنها.

مع ذلك، قرر يونايتد ألا يعتمد عليه مجدداً بسبب هذه الادعاءات، مبرراً موقفه في حينها بالقول "على أنه من الانسب أن يقوم بذلك (يعود إلى اللعب) بعيداً عن أولد ترافورد، وسنعمل مع مايسون لتحقيق هذه النتيجة".

والنتيجة كانت انتقاله ليل الجمعة الى خيتافي الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويأمل أنتوني ألا يلقى المصير ذاته بعد عام فقط على وصوله الى يونايتد قادماً من أياكس الهولندي مقابل 85 مليون جنيه استرليني.

وخاض البرازيلي 48 مباراة بقميص "الشياطين الحمر" سجل خلالها 8 أهداف، وساهم في قيادة فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ الى إحراز كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الموسم الماضي.



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