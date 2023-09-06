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تغييرات جديدة تضرب الجهازين الفني والإداري للوحدات

9/6/2023 11:24:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة






عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
تغييرات جديدة تضرب الجهازين الفني والإداري للوحدات
 أجرى نادي الوحدات يوم أمس، تغييرات جديدة على الجهازين الفني والإداري لفريق الكرة، استعدادا للمرحلة المقبلة.
وبموجب التغييرات التي ضربت فريق الكرة الأول، تم تحويل المدير الإداري محمد جمال إلى مدرب عام، وتكليف عثمان برهومة بمهمة المدير الإداري.
كما قرر الوحدات استبعاد مدرب اللياقة البدنية أحمد طلبة، واستبداله بمدرب اللياقة التونسي محمد وسيم.
ويحاول الوحدات إعادة ترتيب أوراق فريق الكرة، بعد مرحلة من التقلبات التي ضربت تحضيرات الفريق خلال المرحلة الماضية.
الفيصلي يستعين بمحلل الأداء سلامة
استعان النادي الفيصلي، بمحلل الأداء رافت سلامة، للعمل ضمن الجهاز الفني لفريق كرة القدم، خلال المرحلة المقبلة.
وعين الفيصلي رسميا سلامة محللا للأداء، استعدادا للمنافسات الرسمية المقبلة المحلية والآسيوية.
وشهد الجهاز الفني للفيصلي تغييرات متعددة منذ بداية الموسم، في مؤشر عن غياب الاستقرار الذي قد يؤثر على مسيرة الفريق.
يشار إلى أن محلل الأداء سلامة، سبق وأن عمل في الفترة الأخيرة مع منتخب الشباب لكرة القدم.
الهلال السعودي يواصل معسكره في عمان
 يواصل فريق الهلال السعودي للسيدات لكرة القدم، معسكره التدريبي في عمان، استعدادا للمنافسات الرسمية المقبلة.
فريق الهلال الذي شارك في البطولة النسوية الأردنية السعودية التي اختتمت الأسبوع الماضي في عمان، فضل استمرار اقامته في الأردن، لخوض مباريات ودية مع فرق نسوية محلية، حيث خاض أول من أمس، مباراة ودية مع فريق شفا بدران، بانتظار لقاء فريق الاستقلال يوم غد.
ضعف الإنارة يتلاعب بمواعيد دوري "الأولى"
 تسبب ضعف الإنارة في عدد من الملاعب، في اجبار اتحاد كرة القدم على تغيير مواعيد مباريات بدوري الدرجة الأولى، لمواجهة هذا الخلل.
وتلاعب ضعف الإنارة في عدة ملاعب في برنامج المباريات، حيث تم تقديم موعد عدد من المباريات من الساعة السادسة إلى الخامسة.
وتعاني بعض الملاعب من صعوبة عدم القدرة على استضافة مباريات ليلة، بسبب غياب الإنارة الكافية، رغم المطالب الكثيرة للقائمين على هذه المدن الرياضية بضرورة تعزيز أعمدة الانارة الموزعة في الملعب.
الغريب في الموضوع أن اتحاد الكرة لم يعلن عن تقديم مواعيد بعض المباريات، الأمر الذي تسبب في خداع الجمهور الذي حضر إلى المباريات في الشوط الثاني، اعتقادا منه أن المباريات في موعدها المعلن من قبل اتحاد الكرة.
حرب باردة بين مدير فني ومدير إداري
 يشهد أحد أندية المحترفين لكرة القدم، حربا باردة بين مدير فني ومدير إداري، على خلفية تراكمات سابقة، قد تتسبب في النهاية في رحيل أحدهما، في حال لم يتم تصويب الأوضاع بشكل فعلي لا شكلي.
ورغم حالة الوفاق الشكلي بين الطرفين، إلا أن حربا باردة وشرسة تدور بينهما، الأمر الذي قد يضرب مسيرة الفريق في المرحلة المقبلة ما لم يتم معالجة الوضع غير الصحي.
دوري "الثانية" ينطلق اليوم
 تنطلق اليوم الخميس، أولى جولات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، بمشاركة 16 فريقا قسمت على مجموعتين في كل مجموعه 8 فرق.
وتتنافس الفرق المشاركة في الدوري، على بطاقتي الصعود لمصاف أندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
وتعاني عدد من الفرق من عدم الجاهزية، بسبب الخلاف الذي نشب بين الاتحاد والأندية، على خلفية الدعم المادي، ما دفع عددا من الأندية لتأخير انطلاق تدريباتها، ما أثر على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.
ويلعب اليوم فريقا الكرمل ووادي الريان، على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، كما يلعب فريقا بلعما ودير أبي سعيد على ملعب الرصيفة.
مؤتمر آسيوي لاتحادات الكرة
يعقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المؤتمر الأول لرؤساء الاتحادات الوطنية والإقليمية والأمناء العامين لعام 2023، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 8 تشرين الأول(أكتوبر) المقبل في العاصمة الأوزبكية طشقند.
ويشهد المؤتمر الذي سوف تستمر فعالياته على مدار يومين حضور قادة رئيسيين وخبراء ومتحدثين رسميين من أجل مناقشة وتبادل الأفكار والرؤى لدفع كرة القدم القارية إلى الأمام.
ويهدف المؤتمر لحوار هادف وتسهيل تبادل المعرفة، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى وجود اتحادات وطنية وإقليمية أقوى وأسرة كرة قدم آسيوية أكثر حيوية، سيعمل المؤتمر أيضاً على إطلاع الحضور على أحدث المبادرات وبرامج الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي تم إنشاؤها للاتحادات الوطنية والإقليمية لتعزيز أسسها.

كواليس النجوم

. نجم كروي معروف ومحبوب، يعاني حاليا حالة من الاكتئاب، بسبب عدم قدرته على تحصيل حقوقه المالية من النادي الذي تواجد فيه قبل حوالي 3 أعوام.. النجم قدم شكوى وحصل على حكم بالمبلغ المطلوب، ولكنه لم ينجح حتى اللحظة في تحصيل المبلغ من النادي الذي لم يكترث لحكم لجنة أوضاع اللاعبين.
. المدرب السابق لعدد من المنتخبات الوطنية لكرة القدم إسلام ذيابات، حرص على توفير دعم معنوي للمدير الفني للمنتخب الأولمبي عبدالله أبو زمع، الذي بدأ مشواره بالتصفيات الآسيوية أمس.
. مدرب عام يعمل في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، يتجه لتقديم شكوى ضد النادي، على خلفية أسلوب الإدارة في التعامل معه.
. لاعب في المنتخب الأولمبي لكرة القدم، أبدى تذمره من إرسال المنتخب لخوض التصفيات الآسيوية على ملعب مزروع بالعشب الصناعي (ستاد الأمير محمد بالزرقاء)، معتبرا أن الأولى باتحاد الكرة تجهيز ملعب يلبي طموحات المنتخب، ويبعث الحماس والروح والراحة النفسية عند اللاعبين، لافتا إلى أنه وزملاءه كانوا يتمنون اللعب على ستاد عمان خلال هذه البطولة المهمة.
. المدير الفني في اتحاد الكرة، انتهى من اختيار كشافة لاعبين من مختلف مناطق المملكة.



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