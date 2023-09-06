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9 أهداف للمنتخب الأولمبي في شباك بروناي بالتصفيات الآسيوية

9/6/2023 11:24:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




اكتسح المنتخب الوطني تحت 23 عاما نظيره منتخب بروناي دار السلام بالفوز عليه بتسعة أهداف دون رد، بالمباراة التي جرت مساء الأربعاء على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، في ختام منافسات الجولة الأولى من المجموعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا (قطر 2024).

وسجل المنتخب 3 أهداف في الشوط الأول عبر كل من رزق بني هاني د 10، سيف الدين درويش د 16، وأمين الشناينة د 22، قبل أن يحرز عبر محمد أبو النادي الهدف الرابع د 48، فيما جاءت الأهداف الخامس والسادس والسابع عكسية من دفاع منتخب بروناي عند الدقائق 81 و85 و90+1، فيما سجل الهدف الثامن مهند أبو طه عند الدقيقة 90+3، وختاما بالهدف التاسع عبر وسيم ريالات د 90+7.

وكان منتخب سلطنة عُمان قد تجاوز نظيره السوري بهدفين دون مقابل، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى على الملعب ذاته.

وتصدر المنتخب الوطني الأولمبي المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن المنتخب العماني وبرصيد كل منتخب 3 نقاط، بينما احتل منتخبا سورية وبروناي المركزين الثالث والرابع بدون نقاط.

ويخوض المنتخب الوطني مباراته الثانية في التصفيات مساء السبت المقبل بلقاء المنتخب العماني، على أن تسبقها مباراة سورية وبروناي.



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