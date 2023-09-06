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إعفاء غير الأردنيين من إحضار وثائق مطلوبة للتسجيل بالمدارس

9/6/2023 11:23:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






عمان- قال الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم احمد المساعفة إن الوزارة وافقت على قبول الطلبة غير الأردنيين وإعفائهم من شرط إحضار الوثائق المطلوبة لعملية التسجيل وذلك لتمكينهم من الالتحاق في المدارس الحكومية والخاصة للعام الدراسي 2023/ 2024.
وأضاف في تصريح لـ"الغد" ان الوزارة دعت الطلبة غير الأردنيين إلى استكمال الوثائق المطلوبة لتصويب أوضاعهم خلال الفصل الدراسي الأول.
وبين المساعفة أن هذا الإجراء ليس جديدا وانما هو إجراء اتخذته الوزارة مسبقا في الأعوام الماضية، مؤكدا على أن سياسة الوزارة وتوجهاتها تقضي بأن كل شخص في سن التعليم يجب أن يحصل على فرصة الالتحاق في المدارس.
وأوضح أن هناك وثائق ثبوتية تطلب لدى تسجيل الطلبة غير الأردنيين في المدارس على غرار تصريح العمل، أو الاقامة السنوية سارية المفعول، أو البطاقة الخاصة باللاجئين السوريين .
ولفت إلى أن إصدار بعض الوثائق الثبوتية قد يتطلب وقتا فحرصا من الوزارة بأن يلتحق كافة الطلبة بالمدارس دون تأخير، قامت بمخاطبة رئاسة الوزراء لإعفاء الطلبة غير الأردنيين من الوثائق المطلوبة عند التسجيل مبدئيا على ان يتم استكمالها خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.
وأوضح ان الوزارة أصدرت تعميما لمديري المدارس بقبول الطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية والخاصة على أن يستكملوا تلك الوثائق المطلوبة خلال الفصل الدراسي الأول.-(بترا)



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