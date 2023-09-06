إعفاء غير الأردنيين من إحضار وثائق مطلوبة للتسجيل بالمدارس
التاريخ
9/6/2023 11:23:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر
عمان- قال الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم احمد المساعفة إن الوزارة وافقت على قبول الطلبة غير الأردنيين وإعفائهم من شرط إحضار الوثائق المطلوبة لعملية التسجيل وذلك لتمكينهم من الالتحاق في المدارس الحكومية والخاصة للعام الدراسي 2023/ 2024.
وأضاف في تصريح لـ"الغد" ان الوزارة دعت الطلبة غير الأردنيين إلى استكمال الوثائق المطلوبة لتصويب أوضاعهم خلال الفصل الدراسي الأول.
وبين المساعفة أن هذا الإجراء ليس جديدا وانما هو إجراء اتخذته الوزارة مسبقا في الأعوام الماضية، مؤكدا على أن سياسة الوزارة وتوجهاتها تقضي بأن كل شخص في سن التعليم يجب أن يحصل على فرصة الالتحاق في المدارس.
وأوضح أن هناك وثائق ثبوتية تطلب لدى تسجيل الطلبة غير الأردنيين في المدارس على غرار تصريح العمل، أو الاقامة السنوية سارية المفعول، أو البطاقة الخاصة باللاجئين السوريين .
ولفت إلى أن إصدار بعض الوثائق الثبوتية قد يتطلب وقتا فحرصا من الوزارة بأن يلتحق كافة الطلبة بالمدارس دون تأخير، قامت بمخاطبة رئاسة الوزراء لإعفاء الطلبة غير الأردنيين من الوثائق المطلوبة عند التسجيل مبدئيا على ان يتم استكمالها خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.
وأوضح ان الوزارة أصدرت تعميما لمديري المدارس بقبول الطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية والخاصة على أن يستكملوا تلك الوثائق المطلوبة خلال الفصل الدراسي الأول.-(بترا)
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