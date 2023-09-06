انخفاض طفيف على الحرارة
التاريخ
9/6/2023 11:23:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان - يطرأ الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء الجمعة، صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ويطرأ يوم السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لذا تكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.-(بترا)
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