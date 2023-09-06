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سموتريتش.. يجب عليك أن تشكر حركة الاحتجاج

9/6/2023 11:23:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






بقلم: سامي بيرتس 6/9/2023

إحدى اللحظات الخطيرة على اقتصاد إسرائيل في السنة الاخيرة كانت في 20 شباط، عندما اقترح وزير الخارجية ايلي كوهين على وزير المالية سموتريتش "بلورة خطة أمام محافظ بنك إسرائيل لوقف رفع سعر الفائدة".
هذا النبأ نشر في الشبكات الأجنبية وارتبط بدافع الحكومة الرئيسي منذ تشكيلها وهو إضعاف جهاز القضاء والمس باستقلالية مؤسسات حيوية للديمقراطية. المحاسب العام في وزارة المالية، يهلي روتنبرغ، المسؤول عن العلاقات مع شركات التصنيف الائتماني، أدرك على الفور الامكانية الكامنة لهذا الضرر. لذلك فانه قام بالاتصال مع سموتريتش وطلب منه نشر بيان مستعجل يرفض اقتراح كوهين ويعطي الدعم الكامل للمحافظ. لو أنه لم يفعل ذلك لكان من شأن الأسواق أن ترد بشكل قوي، وأيضا شركات التصنيف لم تكن لتقف مكتوفة الأيدي.
في هذا الأسبوع قرر سموتريتش أن من يعارضون الانقلاب النظامي بالذات هم الذين يحاولون الاضرار بشكل متعمد بالاقتصاد، في اطار نضالهم السياسي ضد حكومة اليمين وضد "التعديلات المهمة التي تريد تمريرها في جهاز القضاء". في الرسالة التي أرسلها إلى رئيس اللجنة المالية، موشيه غفني، من أجل حتلنة التطورات المتوقعة على الميزانية في 2024 كتب أن "قوة كبيرة مع ميزانيات ضخمة ودعم إعلامي غير مسبوق ستشوه سمعة إسرائيل في عالم الاقتصاد بأكاذيب فظة وتخوفات لا أساس لها، وسيفعلون كل ما في استطاعتهم لخلق الذعر والمشاعر السلبية في الاقتصاد. حتى الآن يبدو أن تأثيرهم على الاقتصاد هو تأثير قليل فقط".
سموتريتش هو من الوزراء الأذكياء في الحكومة وهو يحاول خلق عالم معاكس للواقع. حسب رأيه فان تحذيرات مئات رجال الاقتصاد ورجال الأعمال ورجال الهايتيك وشركات التصنيف وموظفي المالية الكبار ومحافظ بنك إسرائيل من تداعيات اضعاف مؤسسات، على رأسها جهاز القضاء، تعتبر بمثابة تشهير. إن أفضل العقول الاقتصادية تحذره من تحطيم الاقتصاد، لكنه يرى في ذلك أكاذيب وتخويف وإثارة للرعب، في حين أن خطواته هذه وتصريحاته بالذات ("يجب محو حوارة")، وتصريحات الوزير ايتمار بن غفير ("من حقي أنا وزوجتي واولادي التجول في يهودا والسامرة أكثر أهمية من حق حرية الحركة للعرب")، هي التي تشهر بحكومة إسرائيل وتثير الذعر.
سموتريتش تولى وزارة المالية بدون أي خبرة أو تجربة جوهرية، وقد كان يمكن التوقع منه القليل من التواضع، بالتأكيد عندما يتعلق الأمر برجال اقتصاد وأكاديميين ضليعين لهم خبرة. حيث أن كل ما طلبوه هو التوصل إلى اتفاق واسع وعدم الدفع قدما بانقلاب نظامي متوحش، مثلما حاول هو وياريف لفين القيام به. سموتريتش يدعي أن تأثير "التخويف" لـ "الجهات عديمة المسؤولية" على الاقتصاد هو تأثير ضئيل.
هو لا يقرأ الخريطة بشكل صحيح. الاقتصاد تضرر وما يدل على ذلك هو سعر الدولار الذي وصل في هذا الاسبوع الى 3.8 للشيكل (انخفاض 11 في المائة على سعر الشيكل منذ تشكيل الحكومة). وأداء البورصة السيئ في تل ابيب، التي ارتفعت 3 في المائة فقط منذ بداية السنة مقابل ارتفاع بلغ 33.6 في المائة حسب مؤشر ناسداك، و17.4 في المائة حسب مؤشر اس.آند بي 500، منذ بداية السنة.
الأسواق هي أول من ترد عندما يكون هناك عدم يقين. وبعد ذلك تأتي اشارات الاضرار بالاقتصاد، الذي هو وبحق قوي مع نسبة بطالة منخفضة ونمو معقول وعجز غير كبير. ولكن هناك دلائل معينة على التباطؤ. النبؤات المتشائمة على تدهور الاقتصاد تعاملت مع الإصلاح الأصلي الذي تم عرضه في 4 كانون الثاني 2023، والذي كان فقط "المرحلة الأولية"، ومن هذا الإصلاح تم الدفع قدما حتى الآن فقط بالغاء ذريعة المعقولية.
حركة الاحتجاج – اعترف في هذا الأسبوع رئيس هيئة الأمن القومي تساحي هنغبي – نجحت في وقف الإصلاح الأصلي، وهذا تفسير أن الاقتصاد في إسرائيل تضرر بشكل ضئيل حتى الآن. من دون الاحتجاج فإن تصنيف الائتمان كان سيتضرر، والاستثمارات الأجنبية كانت ستهوي والأسواق كانت سترد بانخفاضات حادة. يجب على سموتريتش أن يشكر المحتجين على اسهامهم.



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