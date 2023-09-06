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قبائل وادي الفرات العربية تقيم ديوان الحرب لمواجهة قسد

9/6/2023 11:23:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دير الزور - مع تمدد المعارك واتساع رقعتها بين العشائر العربية وقوات سورية الديمقراطية "قسد" في دير الزور ولمواجهة ما قالت تلك العشائر إن ذلك التنظيم الكردي ارتكب "انتهاكات"ضد أبناء العشائر أقامت مشيخة قبيلة العكيدات "ديوان الحرب" داعية قبائل وادي الفرات للانضواء تحت رايته.
وتتهم عشائر تلك المنطقة "قسد" بارتكاب انتهاكات، خاصة بعد اعتقال أحمد الخبيل قائد مجلس دير الزور العسكري المنضوي تحت قيادة "قسد"، كما شملت الانتهاكات أعضاء آخرين من المجلس وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى إصابة عدد من المدنيين في اشتباكات.
على إثر ذلك، أعلنت القبائل "حالة الحرب" لمحاولة وقف هذه الانتهاكات، ودعا شيخ قبيلة العكيدات إبراهيم الهفل إلى تشكيل "ديوان الحرب"، وسرعان ما لبى طلبه عدد كبير من القبائل والعشائر، مثل الشعيطات والبكير والبوحسن والحسون والبوسرايا، وغيرها من عشائر العكيدات، وأفخاذ من البقارة والدليم والمشاهدة والجبور.
كما عبرت بعض القبائل عن دعمها أيضا بإصدار بيانات تعبر فيها عن انضوائها تحت هذا "الديوان" وإرسال موفدين لتقديم الدعم.
وحاولت بعض القبائل البعيدة عن مناطق الاشتباكات في دير الزور فتح معارك على جبهات أخرى، كما يجري في ريفي حلب والحسكة، وفي وتل أبيض بريف الرقة، حيث اشتبك أبناء بعض تلك العشائر مع القوات الكردية لمحاولة تخفيف الضغط عن ريف دير الزور.
ويمثل "ديوان الحرب" رمزية كبيرة لدى القبائل والعشائر بوصفه تعبيرا عن شجاعة مقاتليها وتكاتفهم كقبيلة واحدة يربطهم مصير واحد. ففي عرف العشائر العربية بمنطقة وادي الفرات، يتشكل "ديوان الحرب" عندما تكون المنطقة خارج سيطرة أي سلطة، وفي حال العدوان الخارجي على القبيلة.
وأعلن مقاتلو العشائر العربية سيطرتهم على قرية "زنقل" بمحيط مدينة منبج بريف حلب الشرقي، أمس وذلك بعد مواجهات مع قوات "قسد".
وأوضحت مصادر محلية أن مقاتلي العشائر العربية دفعوا بتعزيزات عسكرية إلى خطوط المواجهات معها في ريف منبج.
كما قالت مصادر في المعارضة المسلحة إن مدفعية استهدفت مواقع عسكرية لقوات سورية الديمقراطية في تل رفعت شمال حلب، وأخرى في محيط عين عيسى بريف الرقة.
وذكرت أنباء بأن قوات "قسد" تقدمت في بلدة ذيبان بريف دير الزور شرق سورية التي شهدت قتالا بين الطرفين الأسبوع الماضي، معلنة أن العمليات العسكرية في ذيبان انتهت، وأنها بدأت أمس بتفتيش المنازل والأحياء بحثا عمن وصفتهم بالمسلحين المختبئين.
ونقلت الوكالة عن فرهاد شامي المتحدث باسم ما تعرف بقوات سورية الديمقراطية قوله إنهم يبحثون عن "مجموعات مسلحة" قادمة من الضفة الغربية لنهر الفرات.
وأضافت الوكالة أن "قوات سورية الديمقراطية" تؤكد عدم وجود خلافات مع العشائر العربية، متهمةً من وصفتهم بالمسلحين بمحاولة خلق فتنة.
وخرجت مظاهرات أمس في ريف دير الزور الشرقي مطالبة بضرورة تحقيق الإدارة الذاتية لمناطقهم العربية في ظل تنسيق مع التحالف الدولي.
وأكد المتظاهرون دعمهم للحراك المسلح الذي يقوده شيخ قبيلة العكيدات إبراهيم الهفل ضد سيطرة ما تعرف بـقوات سورية الديمقراطية.
يأتي ذلك بعد أن نفى شيخ العكيدات -التي تعد إحدى العشائر العربية الكبرى في سورية- وجود هدنة بين العشائر و"قوات سورية الديمقراطية".
في الأثناء، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أول من أمس عن قلقه من تصاعد الأعمال المسلحة شمال شرقي سورية، في ظل استمرار الاشتباكات، ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة.
وأفاد العاملون في المجال الإنساني وشركاء الأمم المتحدة بمقتل ما لا يقل عن 54 مدنيا، بينهم 4 أطفال، ونزوح حوالي 500 عائلة.
وأضاف شركاء الأمم المتحدة أن بنى تحتية تضررت، بما في ذلك مستشفيان و3 منشآت لمعالجة المياه منذ بدء الاشتباكات الاسبوع الماضي بين الطرفين في ريف دير الزور التي امتدت لتشمل مناطق في الحسكة والرقة وريف حلب.
وحذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس من تداعيات أكثر خطورة للنزاع الجاري في شرقي سورية، قائلا إن وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من أميركا احتلت أراضي عربية في سورية.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) دعت الأطراف المتقاتلة في شمال شرقي سورية إلى وقف القتال والتركيز على هزيمة تنظيم "داعش"، وذلك خلال لقاء لمسؤولين أميركيين مع قادة "قوات سورية الديمقراطية" وزعماء القبائل في دير الزور أول من أمس.
بينما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأييده لموقف العشائر العربية في اشتباكها مع "قوات سورية الديمقراطية" -التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية- مع دخول الاشتباكات بين الجانبين يومها الـ11.
يذكر أن اندلاع الاضطرابات في المنطقة كان بسبب اعتقال قوات سورية الديمقراطية لقائد عربي، بينما يقول شيوخ العشائر العربية إنهم حرموا من ثرواتهم النفطية بعدما وضعت "قوات سورية الديمقراطية" يدها على أكبر آبار النفط السورية بعد رحيل تنظيم "داعش". - (وكالات)



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