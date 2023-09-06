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أميركا: سندعم أوكرانيا لحين تحقيق الردع.. وروسيا: أنتم تطيلون أمد الحرب

9/6/2023 11:23:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - فيما قال زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "سندعم كييف لحين تحقيق الردع، رد الكرملين أن واشنطن تخطط لإطالة أمد الحرب في أوكرانيا "حتى آخر أوكراني".
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: "سمعنا تصريحات متكررة مفادها أنهم (الأميركيين) يعتزمون مواصلة مساعدة كييف طالما استغرق الأمر ذلك"، مضيفا "بعبارة أخرى، سيستمرون في دعم أوكرانيا وشن هذه الحرب حتى آخر أوكراني، دون ادخار أي أموال من أجل ذلك. هذه هي الطريقة التي نتصور بها الأمر، ونحن نعرف ذلك. لن يؤثر على روسيا".
تصريحات وزير الخارجية الأميركي ساقها لدى وصوله أمس إلى كييف في بادرة دعم مع دخول الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا على القوات الروسية شهره الرابع دون تحقيق مكاسب كبيرة.
وتستغرق زيارة بلينكن يومين، إذ سيقضي الليل في أوكرانيا للمرة الأولى منذ ما قبل الغزو الروسي في شباط (فبراير) 2022.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية في مؤتمر صحافي، إن بلينكن سيعلن على الأرجح حزمة جديدة من المساعدات الأميركية تتجاوز قيمتها مليار دولار.
وأضاف المسؤول أن من المتوقع أن يلتقي بلينكن، في أول زيارة يقوم بها مسؤول أميركي كبير لكييف منذ بداية الهجوم الأوكراني المضاد، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا وبمسؤولين كبار آخرين وشخصيات من المجتمع المدني.
أتت زيارة بلينكن في أعقاب إقالة وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف هذا الأسبوع. وكان ريزنيكوف بحكم منصبه يمارس ضغوطا على واشنطن وحلفائها للحصول على أسلحة لمواجهة القوات الروسية، ومن المتوقع أن يصدق البرلمان على اختيار النائب السابق رستم عمروف كخليفة له.
وعلى الرغم من الدعم الأميركي القوي لأوكرانيا حتى الآن منذ الغزو الروسي، شكك عدد من الطامحين الجمهوريين لخوض سباق الرئاسة في تلك المساعدات، مما يثير مخاوف إزاء قدرة واشنطن على مواصلة دعم أوكرانيا بذات القدر مع اشتداد الحملة الانتخابية الأميركية لعام 2024.
يذكر أن الحكومة الأميركية قد قدمت حتى الآن أكثر من 43 مليار دولار في صورة أسلحة ومساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا. وذكرت أنباء يوم الجمعة الماضي أنه من المقرر إعلان حزمة جديدة من المساعدات الأمنية هذا الأسبوع.
وتأمل كييف في الحصول على طائرات مقاتلة أميركية الصنع من طراز إف-16 تعهدت عدة دول من أعضاء حلف شمال الأطلسي بإمداد أوكرانيا بها.
وطلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس في آب (أغسطس)، الموافقة على إنفاق إضافي بنحو 40 مليار دولار، منها 24 مليار دولار لأوكرانيا واحتياجات دولية أخرى.
وقد يواجه هذا الطلب معارضة في الكونغرس، حيث يريد بعض الجمهوريين من اليمين المتطرف، خصوصا من تربطهم علاقات وثيقة بالرئيس السابق دونالد ترامب، تقليص قيمة المساعدات التي ترسلها واشنطن إلى أوكرانيا.
إلى ذلك أعلنت روسيا إسقاط المزيد من المسيرات الأوكرانية ونفت المعلومات التي قدمتها كييف بشأن تحقيق مكاسب مادية ضمن ما يعرف بالهجوم المضاد.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمتها للدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا قبل منتصف ليل أول من أمس فوق منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا.
ولم تذكر الوزارة في بيانها المنشور على تليغرام ما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو مادية.
من جهته قال الجيش الأوكراني إنه حقق تقدما على محور بلدة نوفوبروكوبيفكا باتجاه مليتوبول (جنوب)، مضيفا أنه صد هجوما روسيا على محور ليمان.
وأوضح الجيش الأوكراني أن القوات الروسية شنّت هجوما وصفته بالفاشل في مقاطعتي نوفويهوريفكا وبيلوغوريفكا بمنطقة لوغانسك، مؤكدا تمكنه من صد الهجمات على محور باخموت ومحور مارينكا في دونيتسك.
على الناحية الأخرى، قال وزير الدفاع الروسي أول من أمس إن الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا "فاشل تماما"، ولكنه ذكر أن الوضع محتدم في جزء من منطقة زاباروجيا الخاضعة لسيطرة موسكو في جنوب البلاد.
ونقلت وزارة الدفاع عن شويغو قوله إن "القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها على أي جبهة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "الوضع الأكثر احتداما هو على جبهة زاباروجيا".
وتابع أن "العدو أشرك كتائب من الاحتياطي الإستراتيجي لديه التي تدرب أفرادها على أيدي مدربين غربيين".
في شأن متصل، أفادت تقارير إعلامية بأن وزارة الداخلية البريطانية بصدد حظر مجموعة فاغنر الخاصة وتصنيفها منظمة إرهابية.
ووفق هذه التقارير فإن بريطانيا ستعامل فاغنر على قدم المساواة مع تنظيم "داعش".
وقالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان إن فاغنر منظمة عنيفة ومدمرة وتعمل حول العالم كأداة عسكرية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وطبقا لقانون الإرهاب الصادر عام 2000، يملك وزير الداخلية سلطة حظر أي منظمة يعتقد أنها متورطة في أنشطة إرهابية.
ونقلت دايلي ميل عن وزيرة الداخلية قولها إن فاغنر تورطت في النهب والتعذيب والقتل الوحشي.
وقالت إن علميات فاغنر في أوكرانيا والشرق الأوسط وأفريقيا تشكل تهديدا للأمن العالمي.
ومن المقرر عرض مسودة قرار حظر فاغنر على البرلمان البريطاني.
وكانت بريطانيا فرضت عقوبات على 11 شخصا وشركة لهم صلات بمجموعة فاغنر في أفريقيا، واتهمت المجموعة حينها بارتكاب جرائم بينها القتل والتعذيب.-(وكالات)



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