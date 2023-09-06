عادله عادل عبدالرحمن التاجي
التاريخ
9/6/2023 11:23:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بسم اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقلت الى رحمة الله تعالى
فقيدة ال الدرهلي وال التاجي
الفاضلة عادله عادل عبدالرحمن التاجي
( ام مسعود )
زوجة المرحوم عدلي مسعود الدرهلي
ووالدة كل من مسعود زوجته لادان الناصري وزيد زوجته لينا أبو ردينة وياسمين
وشقيقة كل من عفاف وعصمت التاجي
التي وافته المنية يوم الاربعاء الموافق 6-9-2023 عن عمر يناهز 80 عاما
وسيتم تشييع جثمانها يوم غد الجمعة الموافق 8-9-2023 بعد صلاة الظهر من مسجد مقبرة سحاب الى مقبرة العائلة في سحاب
تقبل التعازي للرجال والنساء من الساعة الرابعة حتى التاسعة مساء أيام الجمعة والسبت والأحد
في منزل الفقيدة الكائن في عبدون الشمالي – عمارة رقم ١٣ – شارع إحسان النمر المتفرع من شارع مولود مخلص – خلف مبنى الملكية الأردنية الرئيسي
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
قد يكون تحديد الموقع لاقرب نقطة وصول فقط ، وذلك بحسب معطيات خرائط جوجل ولا علاقة للتطبيق بهذا الامر
MENAFN06092023000072011014ID1107023688
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.