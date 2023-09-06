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عادله عادل عبدالرحمن التاجي

9/6/2023 11:23:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بسم اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

انتقلت الى رحمة الله تعالى

فقيدة ال الدرهلي وال التاجي

الفاضلة عادله عادل عبدالرحمن التاجي

( ام مسعود )

زوجة المرحوم عدلي مسعود الدرهلي

ووالدة كل من مسعود زوجته لادان الناصري وزيد زوجته لينا أبو ردينة وياسمين

وشقيقة كل من عفاف وعصمت التاجي

التي وافته المنية يوم الاربعاء الموافق 6-9-2023 عن عمر يناهز 80 عاما

وسيتم تشييع جثمانها يوم غد الجمعة الموافق 8-9-2023 بعد صلاة الظهر من مسجد مقبرة سحاب الى مقبرة العائلة في سحاب

تقبل التعازي للرجال والنساء من الساعة الرابعة حتى التاسعة مساء أيام الجمعة والسبت والأحد

في منزل الفقيدة الكائن في عبدون الشمالي – عمارة رقم ١٣ – شارع إحسان النمر المتفرع من شارع مولود مخلص – خلف مبنى الملكية الأردنية الرئيسي

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون

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